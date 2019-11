Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 17 novembre 2019) Ha scritto su Facebook. “Sarò duro.per Venezia o per i Veneti. Il Veneto è la regione con la più alta evasione fiscale. In Veneto la Lega governa da 30 anni, rubando o permettendo la corruzione mostruosa praticata da Galan e da Forza Italia. Proprio nessunissima solidarietà. Anche perché vogliono l’autonomia. Vero? E allora se la cavino da soli”. Autore delè Gianfranco Franz, docente del Dipartimento di economia e Management dell’Università di. Ha scatenato un putiferio. Anche perché è in arrivo a Venezia un’altra alta marea, annunciata per domenica 17 novembre con un livello di 160 centimetri. Ma si tratta di vedere come sarà il vento di scirocco che sta flagellando le coste dell’Alto Adriatico. Intanto la tempesta l’hanno scatenata le parole di Franz, che è marito dell’architetto Roberta Fusari, ex assessore ...

Stefaniacasp : RT @Tizzy44196287: Docente università Ferrara: “nessuna compassione per i veneti che votano Lega” ?????? Usare il dramma che sta accadendo in… - Noovyis : (“Veneto? Nessuna compassione per gli evasori fiscali”. Polemica a Ferrara per il post di un professore universitar… - WTrumpy : RT @Tizzy44196287: Docente università Ferrara: “nessuna compassione per i veneti che votano Lega” ?????? Usare il dramma che sta accadendo in… -