Varese-Venezia oggi | Serie A basket | orario d’inizio | come vederla in tv e streaming

Basket - 5a giornata serie A 2019-2020 : in programma Roma-Fortitudo - Virtus-Varese e il derby veneto Treviso-Venezia : Inizia domani (sabato 19 ottobre) la 5a giornata della serie A di Basket. In programma ben tre anticipi. Apre le danze, alle 19.00, al PalaDozza, una sfida tra due squadre storiche del nostro campionato, vale a dire la capolista Virtus Bologna, ancora imbattuta in stagione, dato che ha dominato in Eurocup anche questa settimana, contro la Openjobmetis Varese. Per l’occasione, inoltre, i lombardi dovrebbero ritrovare anche l’estone ...