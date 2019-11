Valanga nel nord Italia | tante le case danneggiate 6500 utenze senza elettricità | cosa è

Fonte : caffeinamagazine

(Di domenica 17 novembre 2019) In val Martello, alle 8.50, unasi è abbattuta su una zona abitata. A causa delle avverse condizioni meteorologiche l’elicottero non può volare. In queste ore sta nevicando intensamente su tutta la provincia, anche a Bolzano. Sono attualmente 6.500 leenergia elettrica. La val Martello attualmente è isolata. Come riferisce Rai Suedtirol, che si è messa in contatto con il sindaco Georg Altstaetter, laha leggermente danneggiato alcune. Sono in corso verifiche di eventuali dispersi. Probabile picco di piena dell’Arno alla stazione di rilevamento Firenze Uffizi intorno alle ore 12 di oggi, prossimo o di poco inferiore al secondo livello di criticità (che è di 5,50 metri) comunque al di sopra dei massimi registrati negli ultimi 20 anni. E’ quanto emerge dalle valutazioni degli esperti del Centro funzionale regionale. La vicesindaca Cristina Giachi ha ...

Ossmeteobargone : RT @LuceverdeRadio: ?? #maltempo - SS659 di Valle Antigorio e Val Formazza TRATTO CHIUSO fra Baceno e Passo S.Giacomo/Confine con la Svizzer… - LuceverdeRadio : ?? #maltempo - SS659 di Valle Antigorio e Val Formazza TRATTO CHIUSO fra Baceno e Passo S.Giacomo/Confine con la Svi… - Irishsara1980 : RT @emenietti: le registrazioni acquistate in edicola erano spesso di scarsa qualità. quella di questo specimen aveva un audio comparabile… -