Usa | nuovo schiaffo a Trump Vittoria dei dem in Louisiana

Venezia - nuovo picco d’acqua alta : 154 centimetri. Sommerso il 70% del centro - San Marco chiUsa. Sospesa circolazione vaporetti – DIRETTA : A Venezia suonano, ancora una volta, le sirene d’allarme. Piazza San Marco è stata chiusa ed è di nuovo allagata, così come il 70% del centro storico è Sommerso: poco dopo le ore 11 la marea ha superato il mezzo metro di altezza ed è stata Sospesa la circolazione dei vaporetti. La città è semideserta, i turisti sono chiusi negli alberghi: in mattinata – fa sapere il centro Maree – l’acqua alta è ...

Venezia - atteso nuovo picco marea : chiUsa piazza San Marco : Venezia, 15 nov. (Adnkronos) – dove un nuovo picco di marea alle 11.20 dovrebbe toccare i 160 cm. La previsione è peggiorata di ora in ora (fino a poco fa si parlava di 150 cm e ieri sera di 145), ma ieri in ogni caso era già stato stabilito che .Dopo un giorno di tregua, piazza San Marco è di nuovo allagata, i pochi visitatori si accalcano sulle passerelle sospese sull’acqua che sale sempre di più. Le prime sirene di allarme ...

Anna Tatangelo esclUsa dal nuovo show di Gigi D’Alessio con Vanessa Incontrada : Anna Tatangelo non prenderà parte allo show di Gigi D’Alessio con Vanessa Incontrada. La cantante è stata esclusa dalla lista degli ospiti per volere dello stesso artista napoletano. A rivelarlo è il settimanale Chi secondo cui Gigi e Anna avrebbero preso una decisione importante: non appariranno più insieme in televisione. Una scelta che arriva dopo la crisi che nel 2018 li aveva allontanati e un ritorno di fiamma vissuto lontano dai ...

Nuovo lieve terremoto a Strasburgo : un ricercatore fa luce sulla possibile caUsa : Un terremoto magnitudo 2.6 è stato registrato alle 22:42 UTC di ieri a Strasburgo, il giorno dopo una scossa leggermente più forte, magnitudo 3.1: lo ha reso noto la Rete Nazionale di Monitoraggio Sismico (Re’NaSS) di Strasburgo. L’epicentro è stato localizzato a 5 km dalla capitale alsaziana. Martedì un ricercatore Re’NaSS ha ritenuto “possibile che il terremoto sia stato causato da attività geotermiche” condotte a ...

HIV : in Usa scoperto dopo 19 anni un nuovo ceppo del virus : Per la prima volta dopo 19 anni è stato scoperto un nuovo ceppo del virus HIV. Di questa importante novità, frutto del lavoro di un team scientifico della casa farmaceutica Abbott, si è parlato in un articolo pubblicato sulle pagine della rivista scientifica Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes. Il nuovo ceppo del virus è stato battezzato con il nome HIV-1 gruppo M sottotipo L. Il risultato in questione è stato commentato dalla ...

Quotazione Oro Novembre 2019 : previsioni di oggi - analisi prezzo oro nuovo e Usato in tempo reale : In questo autunno ormai alle porte è legittima la crescente curiosità riguardo la Quotazione dell’oro di Novembre 2019, stagione che, prossima alla fine dell’anno, potrebbe comportare improvvise dinamiche di mercato, oppure, consolidare le analisi statistiche. Secondo alcuni intenditori di economia, l’oro non solo si conferma essere un bene materiale prezioso ma vivrà anche una nuova stagione di prosperità e protagonismo. E lasciandoci dietro i ...

Voci insistenti sul nuovo film Harry Potter 2020 a caUsa di un presunto trailer : cosa sappiamo : Iniziano ad essere insistenti le Voci riguardanti la realizzazione del nuovo film Harry Potter 2020. Da anni le indiscrezioni sul tema su susseguono, soprattutto sui social, dove di tanto in tanto vengono pubblicati dei trailer apparentemente legati a questo progetto. Considerando l'enorme numero di fan che c'è ancora oggi in Italia, come abbiamo percepito dopo la pubblicazione della nostra ultima news a tema in ordine di tempo, è chiaro che ...