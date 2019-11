Università e impresa | ecco com’è rinata la zona di San Paolo

Università - nasce percorso di laurea in gestione di impresa immobiliare : nasce un nuovo percorso di laurea in gestione di impresa a indirizzo immobiliare per formare i giovani alle professioni del settore

Walking on the Moon : l’Università Bicocca ripercorre la storica impresa : Il 21 luglio di cinquant’anni fa il primo uomo camminava sulla Luna. Oggi, l’Università di Milano-Bicocca ha deciso di ripercorre i passaggi principali di quell’impresa attraverso una mostra interattiva che permetterà di trascorrere due ore nello spazio. Proprio come Neil Armstrong. Il viaggio inizia in un tipico salottino degli anni Sessanta per poi proseguire nella centrale operativa della NASA dove sarà possibile ricostruire la traiettoria ...