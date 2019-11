Una Storia da Cantare | gaffe di Ornella Vanoni | «Non si vede un caz*o»

Focus ascolti : Una Storia da cantare agguanta il pubblico "alto" del sabato sera Tv : Ieri sera è partito il ciclo di tre puntate di "Una storia da cantare", il nuovo spettacolo musicale del sabato sera della prima rete della televisione pubblica. Il programma ha ottenuto il 21,12% di share, un dato di ascolto che va ben oltre le più rosee aspettative. In molti pensavano che questo programma andasse fragorosamente a sbattere contro la corazzata di Canale 5 Tu si que vales che, per altro, anche ieri sera ha ottenuto un ...

«Una Storia da cantare»: il tenero omaggio a Fabrizio De André che fa rifiatare Raiuno: Raccontare la storia di un artista come Fabrizio De André significa immergersi nella sua vita, scavare fino a riportare alla luce le intenzioni, le paure, gli amori, i barlumi di un animo purissimo, che cercava il senso nelle piccole cose. «Siamo cresciuti con le sue canzoni, ci ...

Fabrizio De Andrè - Una Storia da Cantare/ Gaffe Vanoni - ma Morgan è straordinario : Fabrizio De Andrè, con Una Storia da Cantare la Rai ha ricordato il cantautore con il contributo Morgan, Dori Ghezzi, Ornella Vanoni, la Bertè e tanti altri

Una Storia da cantare - Ornella Vanoni sul palco : “Non si sente un ca**o - dai con queste luci”. Il video virale : “Non si sente un ca**o, dai con queste luci…“. La frase è di Ornella Vanoni, indiscusso mito dei social. Ieri sera infatti la grande cantante è stata ospite di “Una storia da cantare“, una delle tre serate evento in onda su RaiUno per celebrare i grandi della musica italiana: ieri Fabrizio De André , e nelle prossime puntate, Lucio Dalla e Lucio Battisti. Ornella si è esibita in “Bocca di rosa” ma, ...

Ascolti TV | Sabato 16 novembre 2019. Tú Sí Que Vales 29.5% - Una Storia da Cantare 21.1% : Tú Sí Que Vales - Sabrina Ferilli Su Rai1 Una Storia da Cantare ha conquistato 4.147.000 spettatori pari al 21.1% di share. Su Canale 5 Tú Sí Que Vales ha raccolto davanti al video 5.427.000 spettatori pari al 29.5% di share. Su Rai2 NCIS ha interessato 1.245.000 spettatori pari al 5.4% di share e NCIS Los Angeles è stato seguito da 1.010.000 spettatori (5%). Su Italia 1 Madagascar 2 – Via dall’Isola ha intrattenuto 1.068.000 ...

Una Storia da Cantare : la Vanoni non sa di essere in diretta - blocca l’esibizione e sbotta : Ornella Vanoni non si accorge di essere in diretta tv e sbotta, fermando la musica e arrabbiandosi per alcune luci che la distraevano durante l’esibizione. È successo anche questo durante Una Storia da Cantare, il nuovo programma Rai condotto da Bianca Guaccero ed Enrico Ruggeri, scelto per sfidare Tu Sì Que Vales, lo show vincente con Belen Rodriguez e Maria De Filippi. La trasmissione racconta i grandi cantautori italiani, fra ...

Una Storia da Cantare - Cristiano De André : "Volevo cantare La Canzone del Padre : non hanno voluto" : La prima puntata di Una Storia da cantare, tutta dedicata a Fabrizio De André, è appena finita quando su Facebook compare un post di Cristiano De André. Il figlio di Faber spiega al pubblico le ragioni della sua assenza dallo 'speciale' di Rai 1. "Mi avevano invitato ieri sera a partecipare allo speciale che ha mandato in onda Rai 1 su mio Padre. Sarei andato volentieri a cantare “La Canzone del Padre“ e sarebbe stato anche un bel momento, ...

Una Storia da Cantare - Ornella Vanoni non si rende conto della diretta ed è subito show : Per raccontare Fabrizio De André, Una Storia da Cantare invita Ornella Vanoni e come suo solito scombina piani e progetti. Chiamata a Cantare Bocca di Rosa, fa uno show nello show, prima con Ruggeri e poi con la sua esibizione canora. In primis va dritta con i suoi racconti e i suoi personali aneddoti sul suo rapporto con Faber, inclusa la sua capacità di preparare il Court-Bouillon.prosegui la letturaUna Storia da Cantare, Ornella Vanoni non si ...

Ornella Vanoni - gaffe a Una Storia da Cantare : “Non si vede un caz*o!” : Una Storia da Cantare, gaffe di Ornella Vanoni in diretta: “Non si vede un caz*o!” Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero hanno condotto la prima puntata di Una Storia da Cantare dedicata a Fabrizio De Andrè. Protagonista assoluta del primo appuntamento del nuovo programma del primo canale della Tv di Stato è stata Ornella Vanoni che ha fatto una gaffe in diretta. L’ex giudice della prima edizione di Amici Celebrities, durante il suo ...

Una Storia Da Cantare - Bianca Guaccero incanta e fa sognare con l’intervista a Dori Ghezzi : A Bianca Guaccero piacciono le sfide e, probabilmente, questa è la chiave del suo successo. Si è, così, lanciata a capofitto in una nuova avventura lavorativa, accettando di condurre Una Storia da Cantare e sfidando, di conseguenza, il programma di punta del sabato sera di Mediaset: Tu Si Que Vales. Ad affiancare Bianca Guaccero c’è Enrico Ruggeri. Entrambi amano la musica e, probabilmente, nessuno meglio di loro poteva guidare Una Storia da ...

Una Storia da cantare – Prima puntata di sabato 16 novembre 2019 – Fabrizio De Andrè : Terminato Ulisse, il sabato sera di Raiuno, per tre puntate, vede il nuovo show musicale Una storia da cantare. Il tenativo è mantenere il pubblico conquistato al sabato da Alberto Angela. Nessuna speranza di raggiungere nè tantomeno di avvicinarsi a Tu si que vales che ogni settimana macina sempre più ascolti. Una storia da cantare […] L'articolo Una storia da cantare – Prima puntata di sabato 16 novembre 2019 – Fabrizio De ...

