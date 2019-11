"Una nuova agenda per Conte" : BOLOGNA - Ecco, il re è nudo. È bastato calare nella realtà una robusta dose di politica, dopo giorni di dibattito “teorico” sui destini della sinistra per misurare, se ce ne fosse stato bisogno, quanto fragile sia l’impianto di governo: l’assenza di un collante minimo di valori e di programmi e, al tempo stesso, la latitanza di un premier troppo presto investito del ruolo di leader, ma incapace del ...

Zingaretti avverte Conte : ora serve Una nuova agenda di governo : La tre giorni del Pd a Bologna, lontana dalla cronaca dall’attualità politica, ma con l'incubo Salvini

L’amica geniale - nella primavera 2020 la nuova serie : Una svolta per la produzione di fiction : É il secondo capitolo tratto dal besteller della quadrilogia di Elena Ferrante. La messa in onda è prevista per la primavera del 2020 su Rai1.

NessUna tregua per Venezia : nuova ondata di acqua alta : A Venezia anche Dio si arrende. Il Patriarcato ha annullato le messe domenicali a San Marco previste alle 10.30 e a mezzogiorno di oggi, mantenendo le altre. La città è tenuta sotto scacco da una nuova ondata, che dovrebbe toccare il suo punto massimo alle 12.30. Previsti 160 centimetri. E un'intera mezza giornata di marea oltre il metro. Di nuovo. Ancora. La marea non si arresta. L'altra notte 1,15. Le persone continuano a darsi da fare, a ...

Heather Parisi lancia Una nuova frecciatina a Lorella Cuccarini : Si riaccendono i riflettori sulla guerra a distanza fra Heather Parisi e Lorella Cuccarini. La ballerina americana infatti non perde occasione per punzecchiare la collega, alimentando una rivalità nata ai tempi di Fantastico con Pippo Baudo. Qualche settimana fa la Parisi era stata ospite di Verissimo dove si era confessata con grande sincerità sul rapporto con la Cuccarini. “Perché dobbiamo parlare di ‘santa subito’? – ...

La "rivolta della benzina" infiamma l'Iran. Shirin Ebadi all'Huffpost : "Possibile Una nuova Onda verde" : La “rivolta della benzina” infiamma l’Iran e porta alla luce un malessere sociale ingigantito dalle sanzioni americane ma che trova le sue radici nella fallimentare azione del governo. L’Iran ha vissuto una nuova giornata di rabbia dopo il contestato aumento del prezzo della benzina con proteste a Teheran e in altre città, comprese Isfahan e Shiraz. A Sirjan, nel centro del Paese, negli scontri dopo l’attacco ...

Emissioni Usa - La California avvia Una nuova causa contro Trump : Nuovi sviluppi giudiziari nella contesa tra la California e l'Amministrazione Trump sulla questione delle Emissioni delle auto. Il Golden State, affiancato da altri 22 Stati americani, ha intentato una nuova causa legale per contestare la revoca dei suoi poteri legislativi in materia ambientale. Denunciata l'Epa. Questa volta a finire nel mirino dei legali di Sacramento è l'Epa, l'agenzia federale per la protezione dell'ambiente, mentre a ...

Allerta Meteo - violento ciclone Mediterraneo scatena Una nuova ondata di maltempo sull’Italia : allarme alluvione al Nordest - altri 300mm di pioggia! : Allerta Meteo – Sta prendendo forma in queste ore sul Nord Africa, tra la Tunisia e l’Algeria nordorientale, la bassa pressione innescata da una ennesima irruzione di aria fredda sub-polare verso l’Ovest Mediterraneo e il territorio nordafricano e che scombussolerà letteralmente il fine settimana italiano. Un nucleo di aria fredda in quota, a circa 5450 m, di -30°C, è penetrato addirittura nel territorio marocchino-algerino ...

Xbox Scarlett sarà la prima di Una serie di console di nuova generazione : Non sappiamo ancora nulla su Project Scarlett, a parte il fatto che probabilmente la vedremo sul mercato tra non più di un anno.Quanto meno Phil Spencer continua a fornire qualche informazione sui progetti di Xbox per la next gen, e stando alle sue parole sembra proprio che Microsoft abbia imparato dagli errori commessi con Xbox One, e non abbia più intenzione di tenere sul mercato un hardware dalle specifiche tecniche non all'altezza dei ...

Sara Affi Fella - ex U&D - lancia Una nuova frecciatina : 'Persone hanno fatto peggio di me' : La puntata di Uomini e donne di ieri 15 novembre è stata seguita con grande attenzione dal pubblico del programma, incuriosito dal 'no' di Veronica Burchielli ad Alessandro Zarini e dal conseguente trono proposto alla corteggiatrice. Anche diversi volti noti del dating show hanno commentato l'accaduto: tra di essi Sara Affi Fella, colei che lo scorso anno era stata smascherata per avere continuato a frequentare Nicola Panico mentre partecipata ...

Anticipazioni Una Vita - nuova settimana : puntate 17-22 novembre : Una Vita Anticipazioni episodi prossima settimana: Telmo vicino alla verità Nelle prossime puntate di Una Vita, Padre Telmo cercherà di capire cosa sia accaduto veramente a lui e Lucia sull’eremo. Il sacerdote sarà sempre più convinto che Samuel abbia architettato un tranello per lui. Intanto Espineira chiederà all’Alday di unirsi a lui e spingere la Alvarado a rinunciare alla sua eredità. Nelle puntate della prossima settimana di ...

Maltempo - arriva Una nuova perturbazione con nubifragi - forti temporali - vento e anche neve. Ecco dove : Maltempo, non c?è tregua per l?Italia, colpita da una nuova intensa perturbazione con piogge, nubifragi, forti temporali, vento e anche la neve. Tanti i disagi e nuovo picco...

Il Paradiso delle Signore 4 anticipazioni : arriva Una nuova Venere! : Al Paradiso delle Signore ci sono sempre tante novità e piacevoli scoperte: l’arrivo di Rocco (Giancarlo Commare), cugino di Salvatore (Emanuel Caserio), è riuscito ad attutire la mancanza di Tina (Neva Leoni) e Antonio Amato (Giulio Corso). La semplicità di Rocco Amato è spesso messa in evidenza dai suoi modi di fare rozzi e dai suoi pensieri di “basse pretese”: una moglie da sposare e un piatto di pasta che non deve mai ...

Mondiale per Club - nasce Una nuova associazione : Una nuova associazione di Club calcistici è nata sotto la presidenza di Florentino Pérez. In occasione dell’incontro a Zurigo tra la FIFA e le società che parteciperanno al nuovo Mondiale per Club 2021 in Cina, i partecipanti hanno deciso di creare la World Football Club Association, per dialogare con l’organo di governo Mondiale sul futuro […] L'articolo Mondiale per Club, nasce una nuova associazione è stato realizzato da Calcio e ...