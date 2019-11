Ultimi sondaggi politico elettorali | chi sale e chi scende | su Lega e Pd | giù Fratelli

Ultimi sondaggi politici elettorali Emilia Romagna in vantaggio il centrodestra del 2% - Fratelli d’Italia e Lega crescono - sempre più giù M5S : Uno scenario che se venisse confermato il prossimo 26 gennaio potrebbe provare non pochi mal di pancia al governo Conte. Il Pd ieri con Zingaretti e tutti i ministri del governo dei democratici e la Lega con Salvini e tutti i governatori delle varie regioni del carroccio hanno inaugurato la campagna elettorale che durerà due mesi ma che vedrà confrontarsi aspramente il Pd e il centrodestra. Stefano Bonaccini è stato indubbiamente un ...

Ultimi sondaggi politici elettorali - in Emilia Romagna la bilancia per la prima volta nella storia pende a destra : La regione più rossa in Italia dopo 50 anni di governo del centrosinistra, secondo gli Ultimi sondaggi, potrebbe essere per la prima volta governata da una donna che rappresenta il centrodestra. Lucia Borgonzoni, candidata del centrodestra alla presidenza della regione Emilia Romagna, è in vantaggio sul governatore attuale Stefano Bonaccini del Pd. Il vantaggio varia dai 3 ai 5% punti percentuali. A trainare il centrodestra è la Lega ...

Ultimi sondaggi politico elettorali Emilia-Romagna - risultato in bilico è testa a testa tra Bonaccini e Borgonzoni : Sempre più nel baratro il M5S che secondo gli Ultimissimi sondaggi scenderebbe ancora toccando il minimo storico nelle intenzioni di voto. Una situazione che rende ancora più indecisi gli elettori grillini si sta verificando in Emilia. Secondo le ultime indiscrezioni sembrerebbe che il M5S sia intenzionato in Emilia-Romagna a non presentare nessuna lista e dare forse, un appoggio esterno al governatore uscente Stefano Bonaccini. Andare ...

Ultimi sondaggi politico elettorali Emilia Romagna e Calabria - l’ago della bilancia è il M5S - sale ancora la Lega - tiene il Pd : Si avvicina la data delle elezioni in Emilia Romagna e in Calabria. Tra poco più di due mesi, il prossimo 26 gennaio, gli abitanti delle due importanti regionali italiane saranno chiamate al voto. C’è attesa anche e soprattutto a livello nazionale del risultato dello spoglio del 26 gennaio. Un’eventuale vittoria, quasi scontata in Calabria, più difficile in Emilia Romagna del centrodestra potrebbe provocare una scossa al governo bis ...

Ultimi sondaggi politico elettorali Emilia Romagna - inizia in tour di Salvini e salgono ancora i consensi per la Lega - tiene il Pd - incognita M5S : Matteo Salvini ha iniziato il suo tour in Emilia Romagna. L’obbiettivo è vincere il 26 gennaio nella regione da sempre più “rossa” d’Italia e di dare la spallata definitiva al governo Conte bis. Matteo Salvini è stato a Carpi e Ferrara . A Carpi ha tenuto un comizio. Molta era la gente presente ma Salvini è stato anche contestato. Da un gruppo presente nelle vicinanze del palco sono partiti fischi e insulti all’indirizzo del leader ...

Ultimi sondaggi politico elettorali Emilia Romagna e Calabria da incubo per Pd e M5S - sale ancora la Lega : Sembra inarrestabile la marcia della Lega e del centrodestra in tutta Italia e anche nelle regioni prossime alle elezioni quali Emilia Romagna e Calabria. La Lega a livello nazionale, secondo gli Ultimi sondaggi, ha raggiunto il 36% delle intenzioni di voto. Un risultato strabiliante che forse neanche la direzione del Carroccio si aspettava. A ruota sale nei sondaggi anche Fratelli d’Italia partito vicino alla doppia cifra. Per ...

Ultimi sondaggi politico elettorali Emilia Romagna da cardiopalma - M5S indecisi su correre da soli o con il Pd - intanto la Lega sfonda il 35% : Tanta indecisione nelle del M5S Emiliano. Nell’ultima riunione tenutasi in gran segreto tra gli attivisti del territorio Emiliano sembra che l’intenzione dei grillini sia quella di correre da soli o addirittura non presentarsi proprio alle prossime elezioni che si svolgeranno il 26 gennaio. La paura del M5S è data dai sondaggi impietosi. All’europee il M5S era in Emilia Romagna sopra al 12%, secondo gli Ultimi sondaggi non dovrebbe ...

Ultimi sondaggi politici elettorali - trend negativo per m5s e Pd - vola la Lega : Stare al governo fa indubbiamente male sia al Pd che al M5S. Secondo gli Ultimi sondaggi fatti a livello nazionale, in un mese i due partiti che formano la coalizione di governo hanno perso diversi punti percentuali e quindi elettori potenziali. A guadagnare in modo sostanzioso in questo ultimo mese è stata la dura opposizione di Matteo Salvini. L’effetto devastante Umbria sta ancora trascinando la Lega a percentuali di intenzioni di voto ...

Ultimi sondaggi elettorali Emilia Romagna - il centrodestra in vantaggio ma la partita tra Bonaccini e la Borgonzoni è apertissima : Una spallata al governo questo è quello che vuole che si avveri Matteo Salvini il prossimo 26 gennaio. Dopo il trionfo del centrodestra in Umbria che ha decretato la fine dell’egemonia, che durava da 50 anni del PD in quella regione, i fari sono tutti puntati sulle regionali in Emilia Romagna. Una possibile vittoria del centrodestra potrebbe dare la spallata definitiva al governo giallorosso e decretare la fine del Conte ...

Ultimi sondaggi elettorali Emilia Romagna e Calabria - in tutte le due regioni sale centrodestra - arrancano Pd e M5S : Sarà “election day”. Il 26 gennaio si voterà sia in Calabria che in Emilia Romagna e proprio dall’esito delle urne potrebbe uscire una grande sorpresa sia per gli abitanti delle due regioni che per tutti gli italiani. La vittoria del centrodestra, in Calabria è in netto vantaggio ma anche in Emilia Romagna la sua candidata sembra essere al momento vincente, potrebbe dare la spallata definitiva al governo di Giuseppe Conte. Matteo ...

Ultimi sondaggi politico elettorali - la Lega va come un treno mentre il Pd va in retromarcia - crollo del M5S : L’ultimo sondaggio reso noto su La7 da Enrico Mentana non lascia dubbi che il partito del momento è la Lega. Il partito di Salvini ogni settimana che passa aumenta i suoi consensi inesorabilmente. Matteo Salvini sta conquistando voti puntando tutto sulla situazione dell’immigrati in Italia e a detta sua dei continui sbarchi che in queste settimane stanno aumentando. Il Leader leghista in questo preciso momento storico è ...

Ultimi sondaggi elezioni regionali Emilia Romagna 2020 - brividi in casa Pd - salgono ancora la Lega e Fratelli d’Italia - incognita M5S : Secondo gli Ultimi sondaggi resi noti inerenti l’elezioni regionali in Emilia Romagna che si svolgeranno il prossimo 26 gennaio uno dei fattori che potrebbe provocare un notevole spostamento di voti da uno schieramento a un altro potrebbe essere la plastic tax. La nuova tassa sulla plastica per le grandi aziende entrerà in vigore con l’approvazione della legge finanziaria che avverrà nei prossimi giorni. Il comparto plastica è ...

Ultimi sondaggi politico elettorali cala la fiducia su Conte - sale quella sulla Lega di Salvini e Fratelli d’Italia - periodo nero per Pd e M5S : Secondo gli Ultimi sondaggi 6 italiani su 10 credono che il governo non riesca a durare fino alla fine dell’anno. La fiducia su Giuseppe Conte è calata bruscamente. Nel primo governo Conte la fiducia verso l’avvocato foggiano era altissima ora solo il 40% degli italiani ritengono che sia il miglior Premier possibile. Comunque resta una percentuale alta. L’effetto Umbria e forse anche l’effetto tasse si sta invece abbattendo su Pd e ...

Ultimi sondaggi regionali 2020 - in Emilia Romagna il risultato è in bilico - la Lega avanza - il Pd e il M5S calano ma decisivi saranno gli indecisi : Il governatore Stefano Bonaccini e la sua rivale Lucia Borgonzoni sembrano essere tutti e due a un passo dalla vittoria. Secondo gli Ultimissimi sondaggi in vantaggio sul rivale sarebbe, se pur di pochissimo, la candidata del centrodestra Lucia Borgozoni. Ma a far pendere l’ago della bilancia da una parta o dall’altra saranno gli indecisi. Secondo le intenzioni di voto ultime, il 62% degli abitanti dell’Emilia Romagna andrà a votare ...