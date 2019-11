Tsitsipas-Thiem oggi | Finale ATP Finals 2019 | orario d’inizio e dove vederla in tv e

Fonte : oasport

(Di domenica 17 novembre 2019) Si giocaladelle ATP, ed è una prima assoluta a questo livelo: saranno infatti Stefanose Dominica contendersi l’ultimo trofeo dell’anno. Il greco ha eliminato in semiRoger Federer con un chiaro 6-3 6-4, mentre l’austriaco si è liberato del detentore Alexander Zverev con il punteggio di 7-5 6-3. Sono già sei i precedenti tra i due in poco meno di due anni, conin vantaggio per 4-2. Cinque di questi incontri si sono giocati nel 2018, il sesto, invece, risale a poche settimane fa: ladell’ATP 500 di Pechino, vinta dall’austriaco per 3-6 6-4 6-1. Il greco è inalla prima partecipazione, diventando il nono giocatore di questa categoria a riuscirci (e vanta precedenti illustri come Ivan Lendl e Boris Becker). Questa è lapiù giovane dal 2004 a: in quell’anno si affrontarono Federer ...

