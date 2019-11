Trieste-Virtus Bologna oggi | Serie A basket | orario d’inizio | come vederla in tv e

Fonte : oasport

(Di domenica 17 novembre 2019) La capolista, adunica squadra ancora imbattuta del nostro campionato, in questa 9a giornata digiocherà in trasferta sul campo della Pallacanestro, al momento terzultima in classifica. Una sfida che vede gli ospiti largamente favoriti, anche se i padroni di casa sono una squadra imprevedibile, già capace di fare un brutto scherzo, in stagione, a un sodalizio di alto rangola Dinamo Sassari. Palla a due in programma alle 18.00. Sarà possibile vedere la partita in diretta streaming su Eurosport Player. OA Sport, invece, vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale per non perdervi nemmeno un secondo di questo appassionante match. IL PROGRAMMA DI: 18.00 Diretta Streaming: Eurosport Player Diretta Testuale: OA Sport Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al ...

