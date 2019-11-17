Traffico Roma del 17-11-2019 ore 19 | 30

alessioviola : A Roma non é traffico é guerra dei mondi. - _Carabinieri_ : Operazione antidroga dei #Carabinieri a #Roma Tor Bella Monaca: 20 arresti. Accertata l’esistenza di un'organizzazi… - fattoquotidiano : PALLONI SGONFI La Juve denunciò i Drughi solo dopo la lettera dell’ex questore. A Roma gambizzazioni e traffico di… -
Dalla Rete Google NewsNubifragio Roma, chiusa per incidente la galleria della Tangenziale Est: traffico paralizzato - Roma Fanpage
Nubifragio Roma, chiusa per incidente la galleria della Tangenziale Est: traffico paralizzato Roma Fanpage
Traffico Roma del 17-11-2019 ore 18 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE, CODE IN PROSSIMITÀ DELL’USCITA BUFALOTTA, PROVENENDO DA ENTRAMBE LE DIREZIONI. FILE ANCHE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA APPIA E LA DIRAMAZIONE PER NAPOLI. E CODE ANCHE SULLA DIRAMAZIONE TRA TORRENOVA ED IL RACCORDO ANULARE, VERSO Roma. SUL TRATTO URBANO DELLA A24, RALLENTAMENTI TRA VIA DI PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO. FILE LUNGO VIA SALARIA, TRA VIA CORTONA E LA TANGENZIALE EST, IN ...
Traffico Roma del 17-11-2019 ore 17 : 30 : RESTA ANCORA CHIUSA PER INCIDENTE LA GALLERIA GIOVANNI XXIII, TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO, IN DIREZIONE SALARIA. SUL RACCORDO ANULARE SI REGISTRANO CODE SULLA COMPLANARE TRA VIA FLAMINIA E L’USCITA PER VIA DI SETTEBAGNI, LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA. RALLENTAMENTI ANCHE TRA VIA APPIA E LA DIRAMAZIONE PER NAPOLI, IN CARREGGIATA ESTERNA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE TRA VIA DI PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, ...
Traffico Roma del 17-11-2019 ore 16 : 30 : CHIUSA PER INCIDENTE LA GALLERIA GIOVANNI XXIII, TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO, IN DIREZIONE SALARIA. UN SECONDO INCIDENTE, SU VIA AURELIA, IN PROSSIMITÀ DEL BIVIO PER VIA FI ACQUAFREDDA, CODE A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE, VERSO IL CENTRO. CHIUSE DIVERSE STRADE PER ALBERI CHE OSTRUISCONO IL TRANSITO. CHIUSA A CENTOCELLE VIA TOR DE’ SCHIAVI, TRA VIA DEI FAGGI E VIA DEL TRIFOGLIO. ANCORA CHIUSA VIA DEL FOSSO DELLA ...
Traffico Roma del 17-11-2019 ore 15 : 30 : NOTIZIARIO Roma DOMENICA 17 NOVEMBRE 2019 ORE 15:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE, SI REGISTRANO RALLENTAMENTI TRA VIA PRENESTINA E VIA CASILINA, IN CARREGGIATA INTERNA. IN CITTÀ AL MOMENTO IL Traffico È SCARSO. TUTTAVIA SI REGISTRANO RALLENTAMENTI LUNGO LA GALLERIA GIOVANNI XXIII TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO, IN ...
Traffico Roma del 17-11-2019 ore 14 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE, SI REGISTRA ANCORA UN INCIDENTE, LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA. CODE TRA LA DIRAMAZIONE PER NAPOLI E VIA APPIA. IN CITTÀ AL MOMENTO IL Traffico È SCARSO. TUTTAVIA, TROVIAMO RALLENTAMENTI NEL QUARTIERE TUSCOLANO, A CAUSA DI UN INCIDENTE, SU VIA TUSCOLANA, IN PROSSIMITÀ DI VIA VETURIA. E SEMPRE IN QUESTA ZONA, A CAUSA DI ALBERI CADUTI SULLA CARREGGIATA, RALLENTAMENTI IN PIAZZA RAGUSA, E SULLE STRADE ADIACENTI. A MONTEVERDE, ...
Traffico Roma del 17-11-2019 ore 13 : 30 : CODE IN AUMENTO SUL RACCORDO ANULARE A CAUSA DI UN INCIDENTE, TRA LA DIRAMAZIONE PER NAPOLI E VIA APPIA, IN CARREGGIATA INTERNA. DIFFICILE LA SITUAZIONE ANCHE LUNGO LA TANGENZIALE EST, INCOLONNAMENTI TRA VIA SALARIA E IL TRATTO URBANO DELLA A24, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI. DIVERSI POI GLI INCIDENTI IN CITTÀ, IN PROSSIMITÀ DEL FORO ITALICO, LUNGO VIALE DELLO STADIO OLIMPICO, ALL’ALTEZZA DI VIA DEL CAMPEGGIO, VERSO PIAZZALE CLODIO. ED ANCORA NEL ...
Traffico Roma del 17-11-2019 ore 12 : 30 : REGOLARE LA CIRCOLAZIONE SULLE STRADE DELLA CAPITALE , RESTANO TUTTAVIA I PROBLEMI LEGATI AL MALTEMPO DI QUESTA NOTTE A MONTEVERDE E’ VIETATO IL TRANSITO IN VIA DI DONNA OLIMPIA: FRA PIAZZA DI DONNA OLIMPIA E VIA VITELLIA PER LA PRESENZA DI ALBERI SULLA CARREGGIATA LA SALITA DI SANT’ONOFRIO CHE PORTA AL GIANICOLO E’ PARZIALMENTE OCCUPATA DA ALBERI CADUTI SULLA STRADA, E PER LO STESSO MOTIVO SI CIRCOLA CON DIFFICOLTA’ IN PIAZZA RAGUSA NEI ...
Traffico Roma del 17-11-2019 ore 11 : 30 : SULLE STRADE DELLA CAPITALE AL MOMENTO NON SI EVIDENZIANO PARTICOLARI DIFFICOLTA’, SE NON QUELLE LEGATE AI DANNI CAUSATI DAL MALTEMPO DELLA NOTTE SCORSA A MONTEVERDE E’ VIETATO IL TRANSITO IN VIA DI DONNA OLIMPIA: FRA PIAZZA DI DONNA OLIMPIA E VIA VITELLIA PER LA PRESENZA DI ALBERI SULLA CARREGGIATA LA SALITA DI SANT’ONOFRIO CHE PORTA AL GIANICOLO E’ PARZIALMENTE OCCUPATA DA ALBERI CADUTI SULLA STRADA, E PER LO STESSO MOTIVO SI CIRCOLA CON ...
Traffico Roma del 17-11-2019 ore 10 : 30 : POSSIBILI RALLENTAMENTI PER DUE INCIDENTE, AVVENUTI RISPETTIVAMENTE IN VIA LAURENTINA ALL’ ALTEZZA DI VIA DEGLI ARTIFICIERI E ALL’AURELIO IN VIA FILIPPO BERNARDINI IN PROSSIMITA’ DI VIA LEONE XIII MENTRE SUL RESTO DELLA CITTA’ AL MOMENTO NON SI EVIDENZIANO PARTICOLARI DIFFICOLTA’, SE NON QUELLE LEGATE AI DANNI CAUSATI DAL MALTEMPO DELLA NOTTE SCORSA A MONTEVERDE E’ VIETATO IL TRANSITO IN VIA DI DONNA OLIMPIA: FRA PIAZZA DI DONNA OLIMPIA E VIA ...
Traffico Roma del 17-11-2019 ore 09 : 30 : IN PRIMO PIANO ANCORA I DANNI DEL MALTEMPO NEI PRESSI DI LABARO SI TRANSITA CON DIFFICOLTA’ IN VIA DELLA GIUSTINIANA IN DIREZIONE VIA CASSIA PER ALBERI CADUTI SULLA STRADA LA SALITA DI SANT’ONOFRIO CHE PORTA AL GIANICOLO E’ PARZIALMENTE OCCUPATA DA ALBERI CADUTI SULLA STRADA, INEVITABILI DUNQUE LE DIFFICOLTA’ DI TRANSITO ALBERI SULLA STRADA ANCHE IN VIA DI DONNA OLIMPIA A MONTE VERDE NUOVO E IN VIA CAVRIGLIA ALL’ALTEZZA DI PIENZA, QUI SIAMO ...
Traffico Roma del 17-11-2019 ore 08 : 30 : C’E’ POCO Traffico ANCORA SULLE STRADE DELLA CAPITALE, DOPO I VIOLENTI TEMPORALI DI QUESTA NOTTE MOLTE STRADE SONO ALLAGATE O PARZIALMENTE OCCUPATE DA RAMI ED ALBERI CADUTI PER IL FORTE VENTO, LA SALITA DI SANT’ONOFRIO CHE PORTA AL GIANICOLO E’ PARZIALMENTE OCCUPATA DA ALBERI CADUTI SULLA STRADA, INEVITABILI DUNQUE LE DIFFICOLTA’ DI TRANSITO ALBERI SULLA STRADA ANCHE IN VIA DI DONNA OLIMPIA A MONTE VERDE NUOVO E IN VIA CAVRIGLIA ALL’ALTEZZA DI ...
Traffico Roma del 17-11-2019 ore 07 : 30 : POCO IL Traffico SULLE STRADE DELLA CAPITALE IN QUESTE PRIME ORE DI DOMENICA 17 NOVEMBRE, DOPO UNA NOTTE MOLTO MOVIMENTATA DAL PUNTO DI VISTA METEOROLOGICO, MOLTE STRADE SONO ALLAGATE ALTRE PARZIALMENTE OCCUPATE DA RAMI ED ALBERI CADUTI PER IL FORTE VENTO, LA POLIZIA LOCALE CI INFORMA CHE NEI PRESSI DEL GIANICOLO , LA SALITA DI SANT’ONOFRIO E’ PARZIALMENTE OCCUPATA DA ALBERI CADUTI DURANTE LA NOTTE, INEVITABILI DUNQUE LE DIFFICOLTA’ DI ...
Maltempo Lazio : chiuso al Traffico tratto dell’Aurelia - lievi allagamenti nei sottopassi a Roma : Al momento il Maltempo che sta interessando anche la Capitale non ha prodotto disguidi alla circoLazione come quelli dei giorni scorsi. Attualmente si segnala la chiusura per allagamento del sottopasso su lungotevere in Sassia Sottopasso in direzione Via Gregorio VII. Su via Appia Nuova chiuso sempre per allagamento il sottopasso da Roma in direzione Ciampino. Sulla ferrovia regionale da piazzale Flaminio a Viterbo sono saltate alcune corse a ...
Traffico Roma del 16-11-2019 ore 19 : 30 : CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE. RALLENTAMENTI PER Traffico SULLA CASSIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DI GROTTAROSSA IN ENTRATA IN CITTÀ. STESSA SITUAZIONE SULLA VIA SALARIA TRA VIA CORTONA E VIA DEI PRATI FISCALI IN DIREZIONE CENTRO. RALLENTAMENTI SULLA VIA TIBURTINA TRA VIA COLLI SUL VELINO E VIALE DEL TECNOPOLO IN DIREZIONE TIVOLI. RICORDIAMO CHE È ANCORA CHIUSA PER ALBERI SULLA SEDE STRADALE VIA DEL ...
Traffico Roma del 16-11-2019 ore 18 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER Traffico IN CARREGGIATA ESTERNA DALLA LAURENTINA ALLA TUSCOLANA Traffico RALLENTATO SULLA CASSIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DI GROTTAROSSA IN ENTRATA IN CITTÀ. RALLENTAMENTI E CODE SULLA VIA SALARIA TRA VIA CORTONA E VIA DEI PRATI FISCALI NELLE DUE DIREZIONI. Traffico RALLENTATO SULLA VIA TIBURTINA DA VIA COLLI SUL VELINO A VIA DEL TECNOPOLO IN DIREZIONE TIVOLI E SULLA VIA PRENESTINA TRA VIA LAVIANO E ...