Traffico Roma del 17-11-2019 ore 13 | 30

Traffico Roma del 17-11-2019 ore 12 : 30 : REGOLARE LA CIRCOLAZIONE SULLE STRADE DELLA CAPITALE , RESTANO TUTTAVIA I PROBLEMI LEGATI AL MALTEMPO DI QUESTA NOTTE A MONTEVERDE E’ VIETATO IL TRANSITO IN VIA DI DONNA OLIMPIA: FRA PIAZZA DI DONNA OLIMPIA E VIA VITELLIA PER LA PRESENZA DI ALBERI SULLA CARREGGIATA LA SALITA DI SANT’ONOFRIO CHE PORTA AL GIANICOLO E’ PARZIALMENTE OCCUPATA DA ALBERI CADUTI SULLA STRADA, E PER LO STESSO MOTIVO SI CIRCOLA CON DIFFICOLTA’ IN PIAZZA RAGUSA NEI ...

Traffico Roma del 17-11-2019 ore 11 : 30 : SULLE STRADE DELLA CAPITALE AL MOMENTO NON SI EVIDENZIANO PARTICOLARI DIFFICOLTA’, SE NON QUELLE LEGATE AI DANNI CAUSATI DAL MALTEMPO DELLA NOTTE SCORSA A MONTEVERDE E’ VIETATO IL TRANSITO IN VIA DI DONNA OLIMPIA: FRA PIAZZA DI DONNA OLIMPIA E VIA VITELLIA PER LA PRESENZA DI ALBERI SULLA CARREGGIATA LA SALITA DI SANT’ONOFRIO CHE PORTA AL GIANICOLO E’ PARZIALMENTE OCCUPATA DA ALBERI CADUTI SULLA STRADA, E PER LO STESSO MOTIVO SI CIRCOLA CON ...

Traffico Roma del 17-11-2019 ore 10 : 30 : POSSIBILI RALLENTAMENTI PER DUE INCIDENTE, AVVENUTI RISPETTIVAMENTE IN VIA LAURENTINA ALL’ ALTEZZA DI VIA DEGLI ARTIFICIERI E ALL’AURELIO IN VIA FILIPPO BERNARDINI IN PROSSIMITA’ DI VIA LEONE XIII MENTRE SUL RESTO DELLA CITTA’ AL MOMENTO NON SI EVIDENZIANO PARTICOLARI DIFFICOLTA’, SE NON QUELLE LEGATE AI DANNI CAUSATI DAL MALTEMPO DELLA NOTTE SCORSA A MONTEVERDE E’ VIETATO IL TRANSITO IN VIA DI DONNA OLIMPIA: FRA PIAZZA DI DONNA OLIMPIA E VIA ...

Traffico Roma del 17-11-2019 ore 09 : 30 : IN PRIMO PIANO ANCORA I DANNI DEL MALTEMPO NEI PRESSI DI LABARO SI TRANSITA CON DIFFICOLTA’ IN VIA DELLA GIUSTINIANA IN DIREZIONE VIA CASSIA PER ALBERI CADUTI SULLA STRADA LA SALITA DI SANT’ONOFRIO CHE PORTA AL GIANICOLO E’ PARZIALMENTE OCCUPATA DA ALBERI CADUTI SULLA STRADA, INEVITABILI DUNQUE LE DIFFICOLTA’ DI TRANSITO ALBERI SULLA STRADA ANCHE IN VIA DI DONNA OLIMPIA A MONTE VERDE NUOVO E IN VIA CAVRIGLIA ALL’ALTEZZA DI PIENZA, QUI SIAMO ...

Traffico Roma del 17-11-2019 ore 08 : 30 : C’E’ POCO Traffico ANCORA SULLE STRADE DELLA CAPITALE, DOPO I VIOLENTI TEMPORALI DI QUESTA NOTTE MOLTE STRADE SONO ALLAGATE O PARZIALMENTE OCCUPATE DA RAMI ED ALBERI CADUTI PER IL FORTE VENTO, LA SALITA DI SANT’ONOFRIO CHE PORTA AL GIANICOLO E’ PARZIALMENTE OCCUPATA DA ALBERI CADUTI SULLA STRADA, INEVITABILI DUNQUE LE DIFFICOLTA’ DI TRANSITO ALBERI SULLA STRADA ANCHE IN VIA DI DONNA OLIMPIA A MONTE VERDE NUOVO E IN VIA CAVRIGLIA ALL’ALTEZZA DI ...

Traffico Roma del 17-11-2019 ore 07 : 30 : POCO IL Traffico SULLE STRADE DELLA CAPITALE IN QUESTE PRIME ORE DI DOMENICA 17 NOVEMBRE, DOPO UNA NOTTE MOLTO MOVIMENTATA DAL PUNTO DI VISTA METEOROLOGICO, MOLTE STRADE SONO ALLAGATE ALTRE PARZIALMENTE OCCUPATE DA RAMI ED ALBERI CADUTI PER IL FORTE VENTO, LA POLIZIA LOCALE CI INFORMA CHE NEI PRESSI DEL GIANICOLO , LA SALITA DI SANT’ONOFRIO E’ PARZIALMENTE OCCUPATA DA ALBERI CADUTI DURANTE LA NOTTE, INEVITABILI DUNQUE LE DIFFICOLTA’ DI ...

Maltempo Lazio : chiuso al Traffico tratto dell’Aurelia - lievi allagamenti nei sottopassi a Roma : Al momento il Maltempo che sta interessando anche la Capitale non ha prodotto disguidi alla circoLazione come quelli dei giorni scorsi. Attualmente si segnala la chiusura per allagamento del sottopasso su lungotevere in Sassia Sottopasso in direzione Via Gregorio VII. Su via Appia Nuova chiuso sempre per allagamento il sottopasso da Roma in direzione Ciampino. Sulla ferrovia regionale da piazzale Flaminio a Viterbo sono saltate alcune corse a ...

Traffico Roma del 16-11-2019 ore 19 : 30 : CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE. RALLENTAMENTI PER Traffico SULLA CASSIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DI GROTTAROSSA IN ENTRATA IN CITTÀ. STESSA SITUAZIONE SULLA VIA SALARIA TRA VIA CORTONA E VIA DEI PRATI FISCALI IN DIREZIONE CENTRO. RALLENTAMENTI SULLA VIA TIBURTINA TRA VIA COLLI SUL VELINO E VIALE DEL TECNOPOLO IN DIREZIONE TIVOLI. RICORDIAMO CHE È ANCORA CHIUSA PER ALBERI SULLA SEDE STRADALE VIA DEL ...

Traffico Roma del 16-11-2019 ore 18 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER Traffico IN CARREGGIATA ESTERNA DALLA LAURENTINA ALLA TUSCOLANA Traffico RALLENTATO SULLA CASSIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DI GROTTAROSSA IN ENTRATA IN CITTÀ. RALLENTAMENTI E CODE SULLA VIA SALARIA TRA VIA CORTONA E VIA DEI PRATI FISCALI NELLE DUE DIREZIONI. Traffico RALLENTATO SULLA VIA TIBURTINA DA VIA COLLI SUL VELINO A VIA DEL TECNOPOLO IN DIREZIONE TIVOLI E SULLA VIA PRENESTINA TRA VIA LAVIANO E ...

Traffico Roma del 16-11-2019 ore 17 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE DA VIA LAURENTINA A VIA APPIA LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA. POSSIBILI RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIA DEL FORTE BRASCHI ALL’ALTEZZA DI VIA CARDINALE GARAMPI: CI TROVIAMO IN PROSSIMITÀ DI VIA DELLA PINETA SACCHETTI. Traffico RALLENTATO SULLA VIA SALARIA TRA VIA CORTONA E VIA DEI PRATI FISCALI IN DIREZIONE CENTRO. RALLENTAMENTI SULLA VIA PRENESTINA TRA VIA LAVIANO E VIA TEGGIANO IN ENTRATA IN ...

Traffico Roma del 16-11-2019 ore 17 : 00 : Roma INFOMOBILITÀ SABATO 16 NOVEMBRE 2019 ORE 15:20 CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE. ALLA BARDUINA RALLENTAMENTI NELLE DUE DIREZIONI PER INCIDENTE, IN VIA UGO DE CAROLIS AL BIVIO CON VIA FILIPPO NICOLAI. INCIDENTE ANCHE AL PORTUENSE POSSIBILI RALLENTAMENTI IN PIAZZA DELLA RADIO. CHIUSO PER ALLAGAMENTO IL SOTTOPASSO DI VIA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI VIA S. GETULLO. IN CENTRO CHIUSURE E DEVIAZIONI PER UN CORTEO CHE ...

Traffico Roma del 16-11-2019 ore 16 : 30 : Roma INFOMOBILITÀ SABATO 16 NOVEMBRE 2019 ORE 15:20 CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE. ALLA BARDUINA RALLENTAMENTI NELLE DUE DIREZIONI PER INCIDENTE, IN VIA UGO DE CAROLIS AL BIVIO CON VIA FILIPPO NICOLAI. INCIDENTE ANCHE AL PORTUENSE POSSIBILI RALLENTAMENTI IN PIAZZA DELLA RADIO. CHIUSO PER ALLAGAMENTO IL SOTTOPASSO DI VIA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI VIA S. GETULLO. IN CENTRO CHIUSURE E DEVIAZIONI PER UN CORTEO CHE ...

Traffico Roma del 16-11-2019 ore 15 : 30 : CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE. SULLA VIA CASSIA BIS CODE PER INCIDENTE DA VIA DELLA GIUSTINIANA A VIA DI SANTA CORNELIA IN USCITA DALLA CITTÀ. ALLA BARDUINA PER UN ALTRO INCIDENTE POSSIBILI RALLENTAMENTI, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, IN VIA UGO DE CAROLIS ALL’ALTEZZA DI VIA FILIPPO NICOLAI. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SULLA CIRCONVALLAZIONE GIANICOLENSE ALL’ALTEZZA DI VIA SAN GIROLAMO EMILIANI IN DIREZIONE PIAZZA ...

Traffico Roma del 16-11-2019 ore 14 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER Traffico E PER UN INCIDENTE DALL’ARDEATINA ALLA TUSCOLANA LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA. DISAGI SULLA VIA CASSIA PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLA VIA BRACCIANENSE: INCOLONNAMENTI IN DIREZIONE Roma IN CITTÀ Traffico RALLENTATO PER INCIDENTE IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI AL BIVIO CON VIA CALISTO II. A MONTE MARIO PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMNETI IN VIA ANASTASIO II ALL’ALTEZZA DI VIA DEI SAVORELLI IN ...