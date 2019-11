Torna la Maratona di Ragusa 2020

Maratona Venezia 2019 : Kimtai - Asefa e Cherop grandi favoriti. Torna l’azzurro Ahmed Nasef : Domenica 27 Ottobre alle ore 09:30 prenderà il via la 34esima edizione della Maratona di Venezia . La gara podistica Venezia na che, assieme alla sua 10 Km, vedrà ai nastri di partenza più di 13 mila runners, viene considerata come una delle più belle del Pianeta da autorità internazionali, offrendo ai suoi atleti uno scenario unico al Mondo tra le strade di una delle città più affascinanti in assoluto. Partenza da Stra (VE) nello splendido ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : 5 ottobre - attesa per Luminosa Bogliolo - Torna Davide Re con la 4×400. C’è la maratona! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma completo della giornata – Gli italiani in gara oggi Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della penultima giornata dei Mondiali di Atletica leggera di Doha: in Qatar alle ore 15.30 italiane, scatteranno batterie e qualificazioni, mentre le finali inizieranno alle ore 19.00 italiane, con il gran finale della maratona maschile alle ore 23.00 italiane. Protagonisti ...