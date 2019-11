?Torino | feto di 15 settimane in un barattolo trovato in un' aiuola | era conservato in un

Torino - provetta con feto trovata in un’aiuola del centro : Un feto embrionale è stato ritrovato nel pomeriggio in un’aiuola di piazza Benefica a Torino da un uomo che stava passeggiando insieme al suo cane. L’uomo ha subito avvertito i carabinieri, che hanno preso in consegna il feto, riposto all’interno di un contenitore cilindrico con tappo trasparente di circa 7 centimetri di altezza e 3 di diametro e immerso in un liquido di conservazione. Sono in corso le indagini. Da una prima analisi medica ...

