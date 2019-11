Fonte : Blastingnews

(Di domenica 17 novembre 2019)potrebbero essere duee società più attive nella prossima sessione di calciomercato. Per motivi diversi i due club hanno l'esigenza di rinforzare le rispettive rose: ilha bisogno di una svolta dopo un inizio di stagione difficile che lo vede lontano dalle posizioni che contano, i nerazzurri invece sono in piena lotta per il primato in classifica con la Juventus e per tenere testa ai bianconeri devono allungare la squadra a disposizione di Antonio Conte.essi, quellie due società, che potrebbero anche intrecciarsi nella prossima sessione di calciomercato. IlpuntaIlnecessita di rinforzi in vista di gennaio per cercare di dare una svolta ad una stagione partita sicuramente male. I granata sono stati eliminati in Europa League nell'ultimo turno preliminare dal Wolverhampton e adesso navigano in classifica lontani da un ...

ArmandoAreniell : Torino, Borja Valero sarebbe tra gli obiettivi nelle fila dell'Inter - passione_inter : TS - Torino-Inter, asse caldo anche sul mercato. Cairo mette nel mirino Borja Valero e Politano -… - gilnar76 : Borja Valero e Politano, colpi possibili per il Torino – TS #Amala #Fcinternazionale #Forzainter #Inter #Neschio… -