?Terrore a Napoli | uomo si barrica in casa e minaccia di far saltare in aria il palazzo

Napoli : attimi di Terrore al Vasto - extracomunitario da l'assalto alle auto di passaggio : Non è stata una domenica tranquilla per gli abitanti del quartiere-polveriera del Vasto. Sono passate da poco le 14.00 quando un extracomunitario, in evidente stato di alterazione mentale, si...

Alba di Terrore a Fuorigrotta e Bagnoli : scossa di terremoto sveglia la città di Napoli : Una scossa di terremoto è stata registrata dai sismografi dell’Osservatorio Vesuviano nella zona dei Campi Flegrei. Ad avvertirla tutta la zona flegrea ma anche interi quartieri di Napoli come Fuorigrotta e Bagnoli. L’osservatorio Vesuviano ha indicato nel suo servizio di sismografo online la scossa avvertita da molti residenti. La scossa è stata registrata alle ore 7,08 con magnitudo 2.2 della scala Ritcher con epicentro nella zona dei ...

Napoli - un'altra notte di Terrore nei vicoli : nuova stesa al Rione Sanità : stesa nel cuore della notte nei vicoli del Rione Sanità. Esplosi sei colpi di pistola in via Bernardo Celentano, ad angolo con via Fonseca, a pochi passi dall?omonima chiesa....

Napoli - preso il Terrore della metropolitana : borseggiava tutti i viaggiatori : È un vero e proprio prestigiatore del borseggio, un artista dalla mano lesta, il pregiudicato arrestato ieri dai poliziotti del Compartimento Polizia Ferroviaria per la Campania. Il 56enne...

Napoli - Far West all'ospedale dei Pellegrini : ecco il sicario in azione e il Terrore tra la gente : Ha uno spolverino nero e stivali bianchi. eccolo l'uomo degli spari del 17 maggio scorso al Vecchio Pellegrini, secondo quanto emerge dal video poi diffuso ai carabinieri del comando...

Napoli - preso il Terrore della metro : borseggiava tutti i viaggiatori : E? un vero e proprio prestigiatore del borseggio, un artista dalla mano lesta, il pregiudicato arrestato ieri dai poliziotti del Compartimento Polizia Ferroviaria per la...