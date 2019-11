Terremoto in Toscana | scossa a Colle Val d’Elsa

Scossa di Terremoto di magnitudo 2.2 a Colle Val d'Elsa - in Toscana : Una Scossa di terremoto è stata registrata la scorsa notte a Colle Val d'Elsa (Firenze) alle 3.48. L'evento rilevato dalla rete sismica nazionale dell'Ingv ha avuto magnitudo 2.2 e si è prodotto a una profondità di 9 chilometri. Dalle verifiche effettuate dalla sala operativa della Città Metropolitana di Firenze, il sisma non è stato avvertito dalla popolazione.

Terremoto in tempo reale - nuova scossa in Toscana - trema la terra vicino Firenze : Un nuovo evento sismico ha interessato l’Italia nelle prime ore di oggi. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma ha segnalato una scossa di Terremoto verificata in Toscana nelle vicinanze di Firenze. L’evento sismico, di magnitudo 2.3, è stato localizzato a 28 chilometri da Firenze a una profondità di 8 chilometri dalla crosta terrestre. I comuni interessati dal sisma sono stati i seguenti: Borgo San Lorenzo, Vicchio, ...

Terremoto in Toscana - scossa di magnitudo 2.5 scuote la Versilia : “Boato poi ha tremato tutto” : Paura in Versilia, dove alle 5 di oggi, venerdì 25 ottobre, è stata registrata una scossa di Terremoto di magnitudo 2.5 con epicentro a Camaiore. Numerose le chiamate arrivate ai vigili del fuoco, ma si segnalano al momento danni a cose o persone. I cittadini hanno raccontato di aver sentito un forte boato prima del sisma.Continua a leggere

Toscana : avvertito Terremoto e boato a Camaiore : Un terremoto magnitudo ML 2.5 si è verificato a 2 km sudovest da Camaiore (Lucca) alle 04:54:40, ad una profondità di 3 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. Non si segnalano danni a persone o cose e le scuole a Camaiore sono regolarmente aperte. La scossa è stata preceduta da un boato avvertito anche fuori Camaiore. L'articolo Toscana: avvertito terremoto e boato a Camaiore sembra essere il primo su Meteo Web.

Toscana : scossa di Terremoto nella notte tra Pisa e Livorno : Una scossa di terremoto di lieve entità è stata registrata e avvertita nella notte di oggi, 24 ottobre 2019, esattamente alle 04.46, sulle coste della Toscana settentrionale. Stando ai dati...

Terremoto in Toscana - scossa di magnitudo 2.6 scuote la provincia di Arezzo : Una scossa di Terremoto di magnitudo 2.6 è stata registrata dall'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia con epicentro a Ripa dell'Olmo, in provincia di Arezzo, dove il sisma è stato avvertito distintamente dalla popolazione. Tanta paura ma nessun danno a cose o persone: "Sentito benissimo preceduto da boato un tonfo sussultorio".Continua a leggere

Toscana : scossa di Terremoto ad Arezzo - paura in citta' : terremoto in Toscana - Una scossa di terremoto è stata registrata oggi 17 ottobre 2019, precisamente alle 09.20, sull'entroterra della Toscana, ad Arezzo. Stando ai dati giunti dai sismografi...

Terremoto in Toscana - paura a Lucca - Camaiore - Pietrasanta e Viareggio per una scossa molto superficiale [LIVE] : Una nuova forte scossa di Terremoto scuote l’Italia in questo weekend. Alle 18.12 del pomeriggio un boato e un forte tremore del suolo hanno colpito la Toscana, con epicentro vicino Lucca. A Camaiore la gente si è riversata in massa nelle strade. La scossa è stata di magnitudo 2.9, ad appena 4.9km di profondità quindi avvertita in modo molto intenso, con un risentimento sismico nell’area epicentrale del 5° grado della scala Mercalli ...

Toscana : scossa di Terremoto in Versilia - tremori tra Massa - Viareggio e Lucca : Attività sismica in aumento nelle ultime 48 ore sull'asse Italia-Albania, con vari episodi di lieve e moderata entità (escludendo le forti scosse avvenute ieri pomeriggio sul litorale albanese)....