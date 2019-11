Terremoto in tempo reale | fortissima scossa in Marocco | trema la terra nel nord Africa

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 15 Novembre 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV/ Lievi scosse nella notte nel romano, avvertite debolmente. Altrove nulla da segnalare al momento. Di seguito?troverete l'elenco con tutte le scosse registrate in...

Terremoto in tempo reale - nuova scossa nel Lazio trema la terra vicino Roma : Una scossa di Terremoto è stata segnalata nel Lazio a pochi chilometri da Roma. L’evento sismico è avvenuto nel cuore della notte. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma ha registrato la scossa di Terremoto a 42 chilometri da Roma. L’epicentro è stato localizzato a una profondità di 11 chilometri dalla crosta terrestre. I comuni interessati dall’evento sismico di magnitudo 2.3 sono stati i seguenti: Artena, ...

Maltempo Veneto - frana nel vicentino : evacuate 15 persone - “forte boato - pensavamo a un Terremoto” : Nottata di paura la scorsa notte in Valbrenta, nel vicentino, dove i residenti hanno udito un forte boato, simile ad un terremoto: in realtà una frana si è verificata nella frazione di Collicello, nell’ex comune di Valstagna, dal giugno scorso riunito nel nuovo ente di Valbrenta. evacuate in via precauzionale poco meno di una decina di famiglie, per un totale di una quindicina di residenti, che hanno dovuto lasciare le loro case, che ...

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 14 Novembre 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV/ Notte totalmente tranquilla nel sottosuolo italiano, rilevata al mattino una debole scossa sul Gargano. Altrove nulla da segnalare al momento. Di seguito?troverete...

Terremoto in tempo reale - nuova scossa in Puglia - trema la terra a San Giovanni Rotondo : Una nuova scossa di Terremoto è stata segnalata qualche istante fa in Puglia più precisamente sul Gargano a San Giovanni Rotondo. La scossa, di magnitudo 2.2, è stata segnalata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma a una distanza da San Giovanni Rotondo di soli 10 chilometri. L’evento sismico è avvenuto alle ore 8,31 di oggi 14 novembre 2019. I comuni interessati dall’evento sismico sono stati i seguenti: ...

Terremoto in tempo reale - scossa in Sicilia trema la terra a Catania : Una nuova scossa di Terremoto è stata registrata nella giornata di oggi dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma. La scossa, di magnitudo 3.1, si è verificata in prossimità di Milo paesino i piedi dell’Etna. L’evento sismico è avvenuto alle 14,26 di oggi e l’epicentro è stato localizzato a soli 7 chilometri dalla crosta terrestre. I comuni che hanno avvertito la scossa sono stati i seguenti: Milo, Sant’Alfio, ...

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 13 Novembre 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV/ Lievi scosse rilevate nella notte sulla costa molisana, nel Lazio e in Trentino, avvertite solo da poche persone. Altrove nulla da segnalare al momento. Di...

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 12 Novembre 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV/ Lievi scosse al mattino sull'Appennino centrale, tra ascolano e maceratese, e alle pendici dell'Etna. Notte senza scosse in Italia. Altrove nulla da segnalare al...

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 11 Novembre 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV/ Prima parte di giornata relativamente tranquilla nel sottosuolo italiano, nessuna scossa rilevata. Altrove nulla da segnalare al momento. Di seguito troverete...

Terremoto in tempo reale - nuova scossa in Sicilia - trema la terra a Caltagirone : Una nuova scossa di Terremoto è stata segnalata in Sicilia in provincia di Catania. L’evento sismico, di magnitudo 2,0, è avvenuto a pochi chilometri da Caltagirone. Il Terremoto è stato avvertito alle ore 14,17 di oggi a una profondità di chilometri 25 dalla crosta terrestre. La scossa è stata avvertita oltre a Caltagirone anche a Grammichele, Mazzarrone,Niscemi, San Michele di Ganzaria, Licodia Eubea e Mineo. Il ...

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 10 Novembre 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV/ Ultime ore nel complesso tranquille nel sottosuolo italiano, rilevata solo una lieve scossa sull'Appennino maceratese in nottata. Altrove nulla da segnalare al...

Terremoto in tempo reale - nuova scossa in Umbria - trema la terra a Norcia : nuova scossa nella notte sempre nell’Italia centrale questa volta al confine tra Umbria e Marche. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma ha segnalato una scossa di Terremoto, di magnitudo 2.3, a nove chilometri da Norcia in provincia di Perugia in Umbria. L’evento sismico è avvenuto all’1,11 di oggi a una profondità di chilometri 10 dalla crosta terrestre. I comuni vicini all’epicentro della scossa sono ...

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 9 Novembre 2019 (ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV/ Ancora una lieve scossa avvertita tra marsica e ciociaria in tarda notte. Rilevate lievi scosse anche nel fiorentino e a largo del reggino. Altrove nulla da segnalare...

Terremoto in tempo reale - nuova scossa in Toscana - trema la terra vicino Firenze : Un nuovo evento sismico ha interessato l’Italia nelle prime ore di oggi. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma ha segnalato una scossa di Terremoto verificata in Toscana nelle vicinanze di Firenze. L’evento sismico, di magnitudo 2.3, è stato localizzato a 28 chilometri da Firenze a una profondità di 8 chilometri dalla crosta terrestre. I comuni interessati dal sisma sono stati i seguenti: Borgo San Lorenzo, Vicchio, ...