Tenta di lanciare dalla finestra la fidanzata incinta | “Un altro le ha messo mi piace su

Fonte : fanpage

(Di domenica 17 novembre 2019) Ashley Brazier, 31 anni, del Kent, è stato condannato a 3 anni e 9 mesi di reclusione per aver brutalmente attaccato la suadopo che unavevamia una sua foto su Facebook. HAto di gettarla giù da una, l'ha spinta contro un muro tenendola per la gola e le ha forato un polmone. Ma lei è sopravvissuta per miracolo.

