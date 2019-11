Tennis | ITF Tokyo 2019 | Jasmine Paolini perde la finale | ma l’obiettivo top-100 è già

Fonte : oasport

(Di domenica 17 novembre 2019) Finisce con una sconfitta inil cammino diall’ITF da 100.000 dollari di: la toscana, infatti, è stata battuta dalla cinese Shuai Zhang, in passato già numero 23 del mondo e con questo risultato di ritorno nelle prime 40, con il punteggio di 6-3 7-5. Per, che ha avuto anche una chance per allungare l’incontro al terzo set, la sconfitta innon cambia in alcun modo il lato positivo di questa settimana, che le consente di entrare, da domani, per la prima volta nelle prime 100 giocatrici del mondo (sarà numero 95). In più, le regala lo status di numero 1 d’Italia, davanti a Camila Giorgi: a parte quest’ultima, nelle migliori cento da dopo Wimbledon 2012, era dal 2007 che non si vedeva un’italiana entrare nel gotha delmondiale, e cioè dai tempi di quando ci riuscì Sara Errani. Da allora, tantissime le promesse ...

