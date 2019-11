Tennis – Berdych annuncia il ritiro a Londra | “sono rimasto quello che ero da bambino”

Fonte : sportfair

(Di domenica 17 novembre 2019) Tomasdice addio alprofessionistico:to ailLa notizia era nell’aria, in tanti, dopo l’annuncio di una conferenza stampa straordinaria, hanno previsto l’annuncio di Tomase non sono stati smentiti. Il 34 ceco, a margine della ATP Finals, ha infattito ail suodalprofessionistico. “Sono fiero di quanto fatto in carriera e soprattutto di essereche ero bambino“, ha dichiarato, vincitore di 13 tornei internazionali. In carriera il suo best ranking è stato il quarto posto mondiale, e ha giocato una finale Slam, nel 2010 a Wimbledon.L'articoloil: “sonoche ero da bambino” SPORTFAIR.

