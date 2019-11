Telenovela calabra per il Pd Dopo lo stop a Oliverio e il no di Callipo | Rubbettino

Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 17 novembre 2019) Il Pd non trova un candidato per le regionali in Calabria. Prima loa Mario, poi il no dell’imprenditore Pippoe infine la rinuncia dell’editore Florindo. Nelle prossime ore, però, dicono dalla segreteria dem, sono possibili altre candidature civiche.Florindorinuncia alla candidatura a presidente della regione Calabria perché “non ci sono le condizioni”. Dinanzi a un “centrosinistra diviso”, con M5S che si era pronunciato contro, “sarei stato coinvolto in una lotta dilaniante” spiega l’editore. Il riferimento è in particolare alle parole di Paolo Parentela, coordinatore della campagna elettorale del Movimento 5 stelle alle Regionali in Calabria che aveva detto “no al Pd anche se candida, non ci sono condizioni per dialogo”. Il ...

