Taylor Mega commenta il fuorionda | “Ero ubriaca per colpa della vodka egiziana | è veleno!”

Platinette ‘le canta’ a Taylor Mega dopo lo “sbevazzamento” dalla d’Urso : Platinette ‘le canta’ a Taylor Mega dopo lo “sbezzamento” da Barbara d’Urso Platinette, al secolo Mauro Coruzzi, le canta a Taylor Mega, nel senso letterale del termine. La vulcanica opinionista ha infatti pubblicato nelle scorse ore un video esilarante sui suoi profili social dove ha canzonato spassosamente l’influencer circa la sua ospitata alticcia a Live […] L'articolo Platinette ‘le ...

Taylor Mega - la sua versione sulla sbronza in tv : Tre shottini di vodka li tengo - ma quella egiziana fa schifo : Il tormentone impazzato sul web in queste ultime ore è stato: Taylor Mega era ubriaca oppure no? Non c'è momento in cui la biondissima influencer non venga tirata in ballo per un qualche episodio increscioso a lei imputabile. L'ultmo dei quali è stato, appunto, il caso che ha sollevato il dilemma del momento, ovvero se Taylor Mega, effettivamente, fosse alticcia durante il suo collegamento nel corso del programma condotto da Barbara D'Urso. In ...

Sarà Taylor Mega la protagonista del prossimo cinepanettone di Natale : La notizia era supersegreta, ma oggi durante una presentazione in un centro commerciale è venuta fuori in maniera inattesa. Ma per capire bene di chi e di cosa stiamo parlando è bene fare un passo indietro. Taylor Mega è richiestissima ovunque e dopo aver passato una breve vacanza a Sharm el Sheikh, è tornata in Italia per festeggiare il compleanno di un grande centro commerciale. Non era però sola con lei ospite c’era anche Massimo Soldi. Dopo ...

Taylor Mega : “Durante il collegamento non ero ubriaca - è colpa della vodka egiziana che è veleno per topi” : Taylor Mega fa chiarezza su quanto accaduto nell’ultima puntata di Live Non è la D’Urso, durante la quale era stata ‘accusata’ di essersi collegata dall’Egitto ubriaca. E Striscia la Notizia, attraverso un fuori onda, aveva mostrato come in effetti la bionda fosse stata beccata a consumare alcolici. Ma ora lei spiega: “Visto che ne stanno parlando tutti, ne parlo anche io. Ieri è andato il fuorionda di Live ...

Taylor Mega ubriaca : "La vodka egiziana mi ha fatto malissimo - è benzina - veleno per topi" (video) : A quasi 24 ore dalla pubblicazione del fuorionda di 'Striscia La Notizia' come prova lampante del suo stato di ebrezza, Taylor Mega, nelle scorse ore, ha registrato una serie di Instagram Stories, per raccontare quello che è accaduto durante il collegamento con Barbara d'Urso dello scorso lunedì. Ecco le sue parole: Visto che ne stanno parlando tutti, ne parlo anche io. Ieri è andato il fuorionda di Live Non è la D'Urso di lunedì a Striscia La ...

Taylor Mega commenta il fuori onda di Striscia La Notizia : “Scialla!” : Striscia La Notizia: Taylor Mega replica alle polemiche sul fuori onda di Live Non è la d’Urso Taylor Mega è tornata a parlare del famoso fuori onda proveniente da Live Non è la d’Urso, trasmesso ieri sera durante la diretta di Striscia La Notizia. L’ex fidanzata di Flavio Briatore ha dichiarato di non capire come mai la sua breve apparizione in tv abbia suscitato così tanto clamore. Sono morta dal ridere rivedendomi in tv. ...

Taylor Mega ubriaca dalla D'Urso - Striscia manda il fuorionda : aveva bevuto della vodka : Taylor Mega non passa mai inosservata ogni volta che viene invitata in qualche salotto televisivo: è successo anche questa volta a Live non è la D'Urso, dove l'influencer è stata ospite nella puntata di lunedì 11 novembre, in collegamento da Sharm El-Sheik. Questa volta a fare notizia non è stata qualche relazione più o meno clandestina o qualche scatto rubato con relative smentite e scenate di gelosia tra le varie parti in causa, ma le ...