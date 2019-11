Tanta richiesta di sinistra Come lo vedete Soumahoro segretario Pd?

Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 17 novembre 2019) BOLOGNA - Passano centoventi giri di orologio prima di sentire un applauso da stadio. La sala Convegni Fico, che ospita la kermesse bolognese del Pd e contiene oltre due mila persone, esplode quando Aboubakar, sindacalista dell’Usb che lotta contro il caporalato e autore di un libello dal titolo “Umanità in rivolta” (Feltrinelli), scolpisce un concetto che sarebbe dovuto essere uno dei cardini del patto di governo con i 5 stelle: “La cancellazione dei decreti sicurezza è una questione di civiltà”, si sgola dal palco. Boom. Le corde vocali dell’italo-ivoriano Aboubakar non si placano nonostante sia travolto da questo fiume di esultanza. Un attimo dopo, il sindacalista tocca un altro nervo del governo giallorosso: “A proposito di Ilva, salute e diritto del lavoro non possono essere in contrapposizione”.Fin ...

