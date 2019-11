Sud | Giammanco | ‘questione meridionale diventi nazionale’

Fonte : calcioweb.eu

(Di domenica 17 novembre 2019) Roma, 17 nov. (Adnkronos) – “E’ necessario che la questionefinalmente questione nazionale. Il Paese non può più permettersi di viaggiare a due velocità, il governo nazionale ne deve prendere coscienza. Il gap infrastrutturale, occupazionale, economico, che divide il Mezzogiorno dal resto d’Italia ha ripercussioni sull’economia nazionale e deve essere affrontato anche in sede europea”. Così Gabriella, senatrice e portavoce azzurra in Sicilia, intervenendo a Catania nel corso dell’evento di Forza Italia Etna19. “Personalmente ne ho già parlato con il Ministro per gli Affari Europei Amendola, che si è impegnato a sostenere in Europa la battaglia per il riconoscimento del regime della continuità territoriale alla Sicilia, affinché i costi dei biglietti aerei per i siciliani possano essere più economici. Mi ...