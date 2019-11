Stash | Domenica In | il pilastro Maria De Filippi e il retroscena su Elodie

Fonte : gossipetv

(Di domenica 17 novembre 2019)In: ilDee ilsuIl peso che ha avutoDe, la vita ‘normale’ e l’amicizia conDi Patrizi:dei The Kolors si è raccontato a ruota libera aIn, guidato dalla saggia e familiare Mara Venier. Il cantante ha ricordato … L'articoloIn: ilDee ilsuproviene da Gossip e Tv.

notizieit : Stash: “La prima persona che ha creduto in me? Maria De Filippi” - EME_GAT : RT @matte051: Da inizio Novembre su rai1 va in onda #AmiciDiDomenicaIn. Alberto, Giordana, oggi Stash. Domenica prossima? #DomenicaIn - matte051 : Da inizio Novembre su rai1 va in onda #AmiciDiDomenicaIn. Alberto, Giordana, oggi Stash. Domenica prossima? #DomenicaIn -