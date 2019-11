Speed skating | Coppa del Mondo Minsk 2019 | Francesca Lollobrigida terza nella mass start

Fonte : oasport

(Di domenica 17 novembre 2019)ed ultima giornata di gare oggi a, in Bielorussia, per la prima tappa delladeldi: c’era grande attesa per la prova difemminile e l’azzurra ha chiuso al terzo posto, centrando il tredicesimo podio in carriera nel circuito maggiore (12 in questa specialità), che è anche il sesto podio stagionale dell’Italia tra Coppe dele Grand Prix nelle discipline olimpiche degli sport invernali (Fonte statistiche:imiliano Ambesi).femminile affermazione della canadese Ivanie Blondin, che vince lo sprint finale mettendo in riga l’olandese Irene Schouten, seconda, e l’azzurra, che giunge. Si classifica quinta Noemi Bonazza, bravissima a superare prima le semifinali e poi a racimolare nove punti in finale. Identiche posizioni in classifica generale, con ...

zazoomblog : Speed skating Coppa del Mondo junior Bjugn 2019: doppio podio per Francesco Betti - #Speed #skating #Coppa #Mondo… - zazoomnews : Speed skating Coppa del Mondo junior Bjugn 2019: doppio podio per Francesco Betti - #Speed #skating #Coppa #Mondo… - OA_Sport : Speed skating, Coppa del Mondo Minsk 2019: l’Italia parte bene, Davide Ghiotto 6° nei 5000 metri, top10 per Giovann… -