Snowden | trama | cast e curiosità del film con Joseph Gordon-Levitt e Nicolas Cage

(Di domenica 17 novembre 2019) Domenica 17 novembre, dalle 21.05 circa in poi su Rai3, va in onda il biopic del 2016, undiretto da Oliver Stone che racconta vita e carriera di Edward, tecnico informatico ex dipendente della Central Intelligence Agency (CIA) responsabile della rivelazione di informazioni segrete governative su programmi di intelligence, tra cui il programma di intercettazioni telefoniche.: trailerè il ritratto personale e affascinante di una delle figure più controverse del XXI secolo, l’uomo responsabile di quella che è stata definita la più grande violazione dei sistemi di sicurezza nella storia dei servizi segreti americani. Nel 2013 Edwardlascia con discrezione il suo impiego alla National Security Agency e vola ad Hong Kong per incontrare i giornalisti Glenn Greenwald e Ewen MacAskill, e la regista Laura Poitras, allo scopo di ...

