Snowboardcross | sei azzurri in raduno a Cervinia Finisce il lavoro degli italiani dello

Fonte : oasport

(Di domenica 17 novembre 2019) Dopo alcuni giorni di pausa si radunano agli: a partire da oggi, saranno sei glialin Valle d'Aosta, fino a venerdì 22: si tratta di Alessandro Canalia, Sofia Groblechner, Alessandro Cannatà, Ester Gross, Thomas Belingheri e Caterina Carpani. Termina oggi invece ila Stubai, in Austria,slopestyle: si conclude ildi Nicola Liviero, Emil Zulian, Loris Framarin, Emiliano Lauzi ed Alberto Maffei. Assieme a loro torneranno a casa anche i giovani e gli osservati, Marilù Poluzzi, Elia Fuser, Matilde Pizzutto, Emma Gennero ed Edoardo Giovannini. Foto: Pier Colombo