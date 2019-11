Sky – SSC Napoli | Elmas sarà sanzionato | Koulibaly e Lozano no La motivazione

Fonte : forzazzurri

(Di domenica 17 novembre 2019) Per ilnon rappresentano una indebita rottura del silenzio stampa le parole di Kalidoue HirvingPer ille parole di Kalidoue Hirving, non rappresentano una indebita rottura del silenzio stampa dal momento che non sono arrivate ai microfoni di tv o giornali, ma a mezzo social. Questa è la principale differenza con il caso Eljif, oltre al fatto che il senegalese e il messicano hanno espresso concetti più generici e non collegati alla stretta attualità. Per questo per il macedone ci saranno provvedimenti, mentre per gli altri due no. A riportarlo è Sky Sport. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULCLICCA QUI Dall’Inghilterra, Guardiola-City addio a fine stagione: anche l’Italia tra le possibili destinazioni Lussemburgo-Portogallo, formazioni ufficiali: out Mario Rui, Ronaldo dal primo minuto Senza pace non c’è Insigne – ...