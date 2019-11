Situazione Meteo 17 Novembre 2019

Allerta Meteo : grande pericolo ALLUVIONE al Nord/Est nel weekend - Situazione gravissima : Allerta Meteo – Si configura un fine settimana pesantemente perturbato e contrassegnato da grave maltempo per gran parte d’Italia, in particolare per le regioni centrali tirreniche, anche relative appenniniche e soprattutto per il Nordest. Dopo il maltempo forte e la neve abbondante fino a bassa quota della notte passata al Nord-Ovest, tutto l’impianto perturbato si è spostato verso Nord Est e al Centro. Responsabile del ...

Allerta Meteo - la Tempesta Mediterranea sta flagellando Italia e Balcani : maltempo tropicale - Situazione critica : Un altro round di forti piogge nel Mediterraneo estenderà il pericolo di alluvioni, avvisa AccuWeather, autorevole centro Meteorologico statunitense, sulla Tempesta Mediterranea in corso. Il sistema nel Mediterraneo occidentale porterà intense piogge in Italia e in parti della Penisola Balcanica fino a metà settimana. La Tempesta Mediterranea ha già prodotto aree di pioggia al Sud Italia, con i quantitativi più alti caduti nella notte. maltempo, ...

Allerta Meteo - il Sindaco di Policoro ordina l’evacuazione urgente : la Situazione LIVE : Il Sindaco di Policoro, Enrico Mascia, ha ordinato – con apposita ordinanza (n. 5678 dell’11.11.2019) l’evacuazione entro le ore 22:00 di stasera della zona a rischio esondazione (zona D7) per l’Allerta Meteo: nelle prossime ore, infatti, il maltempo sarà molto pesante. L’Allerta riguarda la zona agricola “case sparse” e l’area delimitata tra via Fiume, via Piave, via Trieste fino a via Oberdan compresa, ...

Allerta Meteo Reggio Calabria - la Prefettura convoca i Sindaci : “massima attenzione con presidi territoriali - Situazione grave” : In considerazione del messaggio di Allertamento da parte della Protezione civile regionale che prevede l’Allerta rossa fino alle ore 24 di Martedì 12 novembre per tutto il territorio della Città metropolitana di Reggio Calabria, il Prefetto, Massimo Mariani, ha convocato nel pomeriggio odierno una riunione con tutte componenti del sistema di protezione civile ed i Sindaci delle sedi COM per coordinare gli interventi necessari a risolvere le ...

Allerta Meteo - il “Ciclone Mediterraneo” in DIRETTA su MeteoWeb : Situazione esplosiva - sarà una serata terribile : Allerta Meteo – Si prospetta una serata “esplosiva” al Centro/Sud Italia per l’arrivo del Ciclone Mediterraneo che sta già provocando forte maltempo su gran parte del Paese. Proprio in Sicilia sono in atto i temporali più intensi, al punto che la protezione civile ha innalzato a “rosso” il livello di Allerta anche per la giornata di domani, Martedì 12 Novembre. Le scuole saranno chiuse in moltissimi comuni, ...

Allerta Meteo Calabria - allarme ROSSO per Martedì 12 Novembre : Situazione drammatica : Allerta Meteo – situazione drammatica in Calabria per l’Allerta Meteo: il Ciclone Mediterraneo si sta avvicinando e la protezione civile regionale ha diramato un nuovo avviso di Allertamento ufficiale, a partire dalle 13.30 di oggi e fino alla mezzanotte di domani Martedì 12 Novembre, che prevede l’allarme ROSSO su tutta la fascia jonica Regionale e anche nel reggino tirrenico. Infatti il maltempo che colpirà la Calabria tra ...

Situazione Meteo 8 Novembre 2019 : Buongiorno a tutti, siamo entrati nel vivo di questo ennesimo peggioramento e su alcuni settori come la Liguria, la Situazione sta andando verso un graduale miglioramento. E' cessata infatti la fase di Allerta Arancione,...

Previsioni Meteo Roma : piogge meno intense del previsto per instabilità più appenninica. Il punto della Situazione : Previsioni Meteo Roma – Dato a posteriori, c’è da dire, sino ad ora, più confortante rispetto alle Previsioni certamente più allarmistiche. Tutti i modelli matematici avevano considerato un flusso perturbato e umido sudoccidentali, già piuttosto efficace in termini di precipitazioni, sull’immediato entroterra laziale e di conseguenza anche sulla Capitale. Ciò evidentemente, esasperando, in fase di calcolo, le vorticità annesse ...

Cronaca Meteo la Situazione del 24 Ottobre 2019 : Ha già preso il via questa nuova fase instabile, con precipitazioni che nel corso della notte appena trascorsa, hanno interessato i settori di Piemonte, Liguria e Sardegna, con fenomeni a carattere di temporale. Ore 15.00 – Innalzato il livello di Allerta nella regione Lazio da Giallo ad Arancione ? Vedi Ore 14.55 – Prende campo l'estesa linea di ...

Maltempo Piemonte : Situazione Meteo in miglioramento - scende il livello del Po : situazione meteo in miglioramento in Piemonte: i livelli dei corsi d’acqua sono tutti in calo, ed anche il Po decresce. Solo il Lago Maggiore è stazionario ma si stima in lenta e graduale discesa nei prossimi giorni. E’ caduta la prima neve sulle Alpi occidentali con punte di 40 cm localmente sulle Alpi Graie. Nell’Alessandrino sono ancora operativi sul territorio oltre 200 volontari per le operazioni di ripristino e assistenza alle 130 ...

Allerta Meteo - Situazione critica al Sud : maltempo estremo - enorme ciclone provoca alluvioni in Sicilia : situazione critica per il maltempo in Sicilia: il sistema temporalesco di tipo “V-Shaped”, tra i più pericolosi in assoluto per la sua conformazione a multi-cella, ha attraversato tutta l’isola nella notte portandosi dal trapanese e dall’agrigentino, bersagliati dai nubifragi ieri sera, ai settori orientali dell’isola. Così mentre su Trapani e anche Agrigento, è tornato a splendere il sole, sta diluviando su tutta ...

Previsioni Meteo - Situazione esplosiva : grande Allerta per Giovedì 24 e Venerdì 25 - le alluvioni si spostano al Sud : Previsioni Meteo – Il maltempo sta concedendo una breve tregua all’Italia dopo la disastrosa alluvione delle scorse ore al Nord/Ovest: ha smesso di piovere e anche nella giornata di domani, Mercoledì 23 Ottobre, avremo una prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi in tutto il Paese. Le temperature, però, aumenteranno in modo esagerato, in alcuni casi anche di 5°C rispetto alle già altissime massime di oggi, a causa del flusso ...

Allerta Meteo Piemonte : permane la criticità gialla - ma Situazione in miglioramento : Le informazioni del Centro Funzionale di Arpa Piemonte confermano il miglioramento delle condizioni Meteorologiche e l’esaurimento delle precipitazioni nelle prossime ore sia nel Verbano, sia nell’Alessandrino, al confine con la Liguria. I bacini dei fiumi Scrivia, Bormida, Orba ed Alto Tanaro, che hanno raggiunto le maggiori criticità nelle ultime ore, con diffusi fenomeni di dissesto, stanno facendo registrare un generale abbassamento dei ...