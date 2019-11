Sibilia annuncia | “La Nazionale italiana al San Paolo il prossimo anno…”

Fonte : forzazzurri

(Di domenica 17 novembre 2019), paradossalmente Parma, Udine e Bari hanno ospitato lapiù volte di Napoli negli ultimi vent’anni. Laha giocato al Sanappena tre volte (nel 2002 con la Serbia, nel 2006 con la Lituania e nel 2013 con l’Armenia) quindi sono sei anni di assenza. Cosimo, vice presidente vicario della Figc, ha rilasciato una intervista a Il Mattino riguardo il ritorno dellaa Napoli: «Negli ultimi tempi più volte abbiamo pensato di ritornare a Napoli.Ma ci sono stati degli intoppi legati allo stadio che adesso sono stati risolti completamente. La Federcalcio ha seguito da vicino gli interventi al Saneseguiti in occasione delle Universiadi, ci siamo fatti relazionare proprio in questa ottica di tornare a giocare lì e ora lo stadio è pronto. In tutto per tutto. Paradossalmente, anche se il Sanaveva uno standard ritenuto ...

