Serie C | Girone A | rinviata per maltempo Pontedera-Lecco

Serie C girone C - definita la data di Paganese-Catania [DETTAGLI] : La Lega Pro, attraverso una breve nota, ha comunicato quando si recupererà la sfida tra Paganese e Catania, valevole per la 13^ giornata del girone meridionale di Serie C. Da ricordare che, la partita, non fu disputata a causa delle avverse condizioni di maltempo che avevano reso impraticabile il terreno di gioco del Marcello Torre di Pagani. “La Lega – si legge – dispone che la sotto indicata gara, a suo tempo non ...

Pronostici Serie C girone C - i consigli di CalcioWeb : Catanzaro per il rilancio - spettacolo di gol a Monopoli : Pronostici Serie C girone C – In campo per la 14^ giornata le 20 squadre del raggruppamento meridionale di terza Serie. L’ultimo turno ha sancito una piccola “spaccatura” in classifica, con una prima mini fuga della Reggina, a più cinque sulla seconda. Amaranto che ospitano la Casertana di Castaldo e Floro Flores, impegni casalinghi anche per Ternana e Catania. In trasferta Catanzaro, Bari e Potenza. I consigli ...

Pronostici Serie C girone C - 13^ giornata : incertezza a Potenza - turno favorevole a Bari e Ternana : Pronostici Serie C girone C – 13^ giornata nel raggruppamento meridionale di terza Serie. Classifica che inizia a prendere forma e a delinearsi, tra conferme importanti, sorprese e delusioni. Il big match è a Potenza con la capolista Reggina desiderosa di rimanere imbattuta, ma contro Emerson e compagni non sarà affatto facile. turno favorevole a Bari e Ternana, in casa rispettivamente contro Vibonese e Picerno. Rischia il Catania a ...

Pronostici Serie C Girone C - vittorie per Viterbese e Catanzaro : il Bari rischia : Pronostici Serie C Girone C – Dopo il turno infrasettimanale si torna subito in campo per la 12^ giornata del campionato di Serie C, in particolar modo grande spettacolo nel Girone C. La capolista Reggina impegnata in trasferta sul campo dell’Avellino, momento magico per la squadra di Mimmo Toscano che è ancora imbattuta in campionato, l’Avellino è invece rinato dopo l’arrivo in panchina di Ezio Capuano. Il big ...

Live Paganese-Vibonese Serie C : sfida playoff al Torre tra migliori attacchi del girone : La Serie C scende in campo oggi per il turno infrasettimanale, valido per l’undicesima giornata di andata: allo stadio Marcello Torre di scena la sfida Paganese-Vibonese, con fischio di inizio fissato per le ore 18.30. Si affrontano i due migliori attacchi del raggruppamento, entrambi appaiati a quota 19 realizzazioni, in un match che promette spettacolo e reti da ambo le parti. Gli azzurrostellati guidati da Alessandro Erra vogliono riscattare ...

Girone meridionale della Serie C - protagoniste anche le squadre lucane : Potenza e Picerno : Il Girone meridionale del campionato di serie C è arrivato alla decima giornata. Le partite in calendario si disputeranno tra le giornate di sabato 19 e domenica 20 ottobre. Il giorno C è sempre stato molto equilibrato, ma quello della stagione 2019/2020 lo è ancora più degli anni passati. Nel giro di sei punti, vale a dire i quelli che si possono conquistare con due partite vinte, ci sono ben nove squadre a contendersi il primo posto o i ...

Pronostici Serie C Girone C - 10^ giornata : i consigli di CalcioWeb - riscatto della Ternana : Pronostici Serie C Girone C – Il campionato di Serie C non si ferma, la stagione entra sempre più nel vivo e la terza categoria italiana regala grande spettacolo. In particolar modo emozioni nel Girone C con tante squadre in lotta per ottenere il salto di categoria diretta tramite promozione diretta oppure playoff. Due gare previste nella giornata di sabato, il Picerno affronta in casa il Virtus Francavilla, la Viterbese contro il ...

Serie C - le migliori 20 : ecco come sarebbe la classifica se ci fosse un unico girone : Premessa. Non è una classifica reale. Non può esserlo visto che si prendono in considerazione tre gironi diversi, con forza e caratura delle avversarie differenti e conseguentemente con somma punti che sarebbe potuta variare da raggruppamento a raggruppamento. Per intenderci, magari il Monza avrebbe fatto meno punti in un più complesso girone C e la Reggina di più in un più semplice girone A. Ma non lo sappiamo. Non ci importa. Il nostro ...

Pronostici Serie C Girone C - 9^ giornata : i consigli di CalcioWeb - sorpresa Teramo? : Pronostici Serie C – I campionato di Serie A e Serie B si fermano per lasciare spazio alle Nazionali, non quello di Serie C che come al solito continua a regalare grande spettacolo ed emozioni. In particolar modo avvincente il Girone C con tante squadre in grado di lottare per la vittoria finale del campionato, nel match del sabato anticipo di fuoco al Granillo, si affrontano Reggina e Catanzaro in un match difficile da pronosticare ...

Risultati Serie C - il Teramo batte la Sicula Leonzio nel recupero : la nuova classifica del girone C : Nel recupero della seconda giornata del girone C di Serie C, il Teramo supera la Sicula Leonzio per 2-0. A segno Bombagi al 44′ e Magnaghi al 73′. classifica Ternana 19 Potenza 17 Reggina 16 Catanzaro 16 Monopoli 16 Bari 14 Casertana 12 Catania 12 Paganese 12 Viterbese 11 Vibonese 11 Avellino 10 Virtus Francavilla 9 Picerno 9 Bisceglie 9 Teramo 9 Cavese 8 Sicula Leonzio 5 Rieti 2 Rende 2 Scarica o Aggiorna l’App da Google ...

La Lega Serie A celebra i 90 anni del campionato a girone unico : tutte le iniziative : Il campionato di Serie A a girone unico compie 90 anni. Era il 6 ottobre del 1929 quando prese il via, con il format tuttora in vigore, il primo campionato di A, conclusosi il 13 luglio 1930 con la vittoria dell’Ambrosiana guidata da Arpad Weisz. Per celebrare questo importante anniversario, la Lega Serie A ha realizzato un logo dedicato che accompagnerà la comunicazione, le iniziative sui campi e gli eventi nel corso di questa ...

Classifica spettatori Serie C girone C : Bari primo - bene Reggina e Ternana - cala Catania : L'inizio del campionato è stato tutt'altro che positivo per il Bari, con mister Cornacchini che ha pagato diverse gare deludenti sul piano del gioco e dei risultati addirittura con l'esonero, venendo sostituito con Vivarini. Eppure nel capoluogo pugliese l'ottimismo continua a navigare a vele spiegate. Il pubblico evidentemente crede che il momento difficile della squadra possa passare al più presto e in tanti vogliono essere vicini alla ...