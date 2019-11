Serie C | 15^ giornata | risultati e classifica | colpo del Siena | ok il Potenza

Fonte : calcioweb.eu

(Di domenica 17 novembre 2019)C – Si ferma laA, si ferma laB, ma non si ferma laC. La terzascende in campo come sempre tra sabato sera e domenica pomeriggio. Tutti e tre i gironi come sempre protagonisti, con la triste pagina legata a Rieti-Reggina, vittoria 0-3 a tavolino per il club amaranto per irregolarità dei padroni di casa che non sono riusciti a schierare nemmeno la Berretti.grosso del, bene il. GIRONE A SABATO ore 20.45 Pergolettese-Albinoleffe 2-1 DOMENICA ore 15 Como-Pro Vercelli 1-3 Olbia-Novara 1-2 Pistoiese-Monza 0-1 Renate-Pianese 1-1 ore 17.30 Carrarese-Arezzo 2-2 Giana Erminio-1-2 Gozzano-Pro Patria 2-2 Pontedera-Lecco rinviata LAMONZA 36 RENATE 27 PONTEDERA 25 NOVARA 2525 ALESSANDRIA 24 CARRARESE 24 PRO VERCELLI 21 JUVENTUS U23 19 ALBINOLEFFE 19 PISTOIESE 19 PRO PATRIA 19 COMO 18 AREZZO 18 PIANESE ...

Inter : ????? | ALLENAMENTO Esercizi in palestra e serie di partitelle nella seduta di oggi ad Appiano Il report completo… - tuttosport : La #Juve è un affare per tutti. Alberghi, taxi e ristoranti: 1 milione a gara - Marcotti : A proposito di @Cristiano che 'non salta l'uomo da tre anni'. Quest'anno in Serie A 1.56 dribbling riusciti ogni 90… -