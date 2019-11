Serie A Femminile | Milan - Juventus | scontro al vetrice diretta Sky Sport

Pallavolo - Serie A1 femminile – Perugia supera Brescia nell’anticipo della 7ª giornata : Primo urrà per la Bartoccini Fortinfissi Perugia, Brescia ko 3-0 nell’anticipo della 7ª giornata. Domenica le restanti partite, spicca il derby di Firenze Arriva nell’anticipo della 7^ giornata il primo successo nel Campionato di Serie A1 femminile della Bartoccini Fortinfissi Perugia, che al PalaBarton supera per 3-0 la Banca Valsabbina Millenium Brescia e abbandona, almeno temporaneamente, il fondo della classifica. Le ...

Curling - Europei 2019 : l’Italia femminile parte con due vittorie in Serie B - sconfitte Spagna e Bielorussia : A Helsingborg (Svezia) sono incominciati gli Europei 2019 di Curling, l’Italia femminile è inserita nella Serie B della rassegna continentale dopo la retrocessione maturata dodici mesi fa e insegue la promozione nella massima categoria riservata alle prime due formazioni classificate nella cadetteria. Il nostro quartetto archivia la prima giornata con due vittorie in altrettanti incontri disputati. In mattinata Veronica Zappone, Stefania ...

Calcio femminile - Serie A 2019-2020 : big match Milan-Juventus - Fiorentina in trasferta a Bari nel sesto turno : Riprende il cammino della Serie A di Calcio femminile dopo la pausa per gli impegni della Nazionale nelle qualificazioni agli Europei 2021. Il sesto turno che andrà in scena in questo weekend sarà caratterizzato dal big match tra Milan e Juventus. Le prime della classe si confronteranno domenica 17 novembre alle ore 15.00 in una sfida molto sentita. Le ragazze di Maurizio Ganz si trovano ad inseguire le bianconere, distanti appena due lunghezze. ...

Calcio femminile - Calendario sesta giornata Serie A 2019-2020 : orari - tv - streaming e programma : Dopo la pausa per la Nazionale si giocherà la sesta giornata della Serie A 2019-2020 di Calcio femminile, da disputarsi tra sabato 16 e domenica 17 novembre. Si partirà sabato 16 con quattro gare, una alle 12.30 e tre alle 14.30, mentre domenica 17 si giocheranno le restanti due, una alle 14.30 e l’altra alle 15.00. Di seguito il Calendario completo, il programma dettagliato e gli orari di tutte le partite della sesta giornata della Serie ...

Pallavolo – Serie A1 femminile : gli anticipi della 7ª giornata regalano vittorie ad Imoco e Igor : Campionato di Serie A1 femminile: Imoco e Igor vincono in trasferta negli anticipi della 7ª giornata e si preparano alla Supercoppa di sabato 16. Cuneo e Caserta si arrendono Si perfeziona con una vittoria esterna il percorso di avvicinamento di Imoco Volley Conegliano e Igor Gorgonzola Novara verso la Supercoppa Italiana, trofeo che gialloblù e azzurre si contenderanno sabato 16 novembre all’Allianz Cloud di Milano. Negli anticipi ...

Le big proseguono la loro marcia pressochè inarrestabile nelle prime due posizioni della classifica anche dopo i due anticipi esterni della settima giornata, in vista della Supercoppa che le vedrà affrontarsi sabato sera per alzare il primo trofeo della nuova stagione. Non conosce limiti la capolista Imoco Conegliano che vince l'ottava partita consecutiva espugnando con un secco 3-0 il campo della Bosca San Bernardo Cuneo. Santareli ...

Curling - Europei 2019 : Italia femminile in Serie B - obiettivo promozione. Si sogna il Mondiale : L’Italia femminile è costretta a disputare la Serie B degli Europei 2019 di Curling in programma a Helsingborg (Svezia) dal 16 al 23 novembre. La nostra Nazionale è retrocessa in cadetteria dodici mesi fa, il ritiro di un mostro sacro come Diana Gaspari ha messo in crisi l’intero movimento in rosa che è così uscito dalle magnifiche dieci che lotteranno per le medaglie in terra scandinava. Le ragazze sono relegate al piano inferiore ...

Pallavolo – Serie A1 Femminile : anticipi per Imoco e Igor - la settima giornata scatta in anticipo : Martedì si giocano gli anticipi della settima giornata, l’Imoco va a Cuneo mentre la Igor a Caserta Impegnate sabato 16 novembre nell’attesissima Supercoppa Italiana, Imoco Volley Conegliano e Igor Gorgonzola Novara disputeranno martedì 12 le rispettive gare della 7^ giornata di Serie A1 Femminile, che si concluderà poi appunto nel weekend. Le pantere di Daniele Santarelli, prime in classifica e ancora imbattute in Campionato, ...

Volley femminile - le migliori italiane della sesta giornata di Serie A1. Egonu inarrestabile - Perinelli cerca di tenere a galla Chieri : Nel fine settimana sono andate in scena sette partite della sesta giornata della Serie A1. Conegliano ha vinto in trasferta la sfida di vertice contro Novara. Firenze non molla e tiene il passo grazie alla vittoria contro Cuneo. Busto Arsizio mantiene il quarto posto in classifica grazie al 3-1 su Caserta. Di seguito le migliori italiane di questo turno di campionato. PAOLA Egonu: La schiacciatrice azzurra è stata praticamente inarrestabile ...

Basket femminile - le migliori italiane della sesta giornata di Serie A1. Spiccano Bocchetti e Milazzo : Azzurre grandi protagoniste nella sesta giornata di Serie A1 di Basket femminile. Nell’anticipo tra Vigarano e Palermo è Sara Bocchetti, bocca da fuoco della squadra di casa, a spiccare, con 27 punti e 14/15 ai liberi. Per le ferraresi, inoltre, ci sono anche 17 punti di Miccoli, mentre le siciliane ne trovano 16 di Verona e 13 di Miccio. Nella sfida tra Broni e Torino è Irene Milazzo, giocatrice del sodalizio piemontese, a salire in ...

Pallavolo – Serie A2 Femminile : il Club Italia Crai sconfitto in trasferta - Pinerolo si impone 3-1 davanti al proprio pubblico : Al di là del risultato, è stata più che soddisfacente la partita delle azzurrine che hanno dimostrato carattere, progressi in battuta e a muro Serata dalle doppie emozioni per il Club Italia Crai che nella settima giornata del Campionato di A2 cede sul campo dell’Eurospin Ford Sara Pinerolo per 3-1 (22-25, 28-26, 25-22, 25-17). Al di là del risultato è stata più che soddisfacente la partita delle azzurrine che hanno dimostrato carattere, ...

Hockey prato femminile - Serie A1 2019-2020 : risultati e classifica della settima giornata. Si ferma l’Amsicora : Ultimo turno prima della pausa invernale per il campionato femminile di Hockey su prato di Serie A1. È andata in scena oggi la settima giornata che ha visto il primo stop per l’Amsicora (2-2 con la Lorenzoni), raggiunta in vetta dal San Saba. Andiamo a rivivere gli incontri odierni con i risultati e la classifica aggiornata. settima giornata di campionato CUS Pisa-Pol. Ferrini 1-2 (Taglioli – PIS; Sirigu,Paloma – FER) HF San ...

Pallavolo – Serie A1 Femminile : Cuneo sconfitto in casa dal Bisonte - UYBA sempre più su : i risultati della settima giornata : Il Bisonte batte Cuneo e sale al secondo posto, sale la UYBA mentre Savino Del Bene e Zanetti festeggiano al tie-break Dopo il triplo anticipo del sabato, che ha ribadito il ruolo di ‘lepre’ dell’Imoco Volley Conegliano, imbattuta e in fuga nella classifica del Campionato di Serie A1 Femminile, le gare domenicali della 7^ giornata promuovono innanzitutto Il Bisonte Firenze, la cui quinta vittoria stagionale, ai danni ...