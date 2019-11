SCREENING NEONATALE La legge italiana è più saggia della violenza tecnocratica Usa

“Giochiamo di Anticipo” con la SMA : Fabrizio Colica e Michela Giraud protagonisti del corto per lo SCREENING neonatale : SMA, al via la campagna “Giochiamo di Anticipo” – Il corto con Fabrizio Colica e Michela Giraud per lo screening neonatale La campagna di Famiglie SMA e Omar per sensibilizzare sull’importanza della diagnosi precoce. Il test genetico gratuito è per la prima volta una realtà nel Lazio e presto in Toscana. Lo screening neonatale può cambiare il destino di un neonato affetto da Atrofia Muscolare Spinale (SMA), una malattia rara, ...