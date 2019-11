Scoppia il caso Trenta | vive ancora nella casa da ministro Di Maio | Chiarisca

Napoli - Scoppia il caso Segre : «No alla cittadinanza onoraria strumentale» : La vicenda della nomina ad assessore di Eleonora De Majo travalica i confini della città, sconfina da Napoli e finisce fin dentro al Senato, nello studio di Liliana Segre, senatrice a vita,...

Attacco a Capello e al 'club' di Caressa. A Sky Scoppia il caso Adani : Una polemica calcistica come ce ne sono tante durante un’intera stagione, ma forse anche l’esplosione di un piccolo caso televisivo. Daniele Adani attacca Fabio Capello a Deejay Chiama Italia, prendendo spunto dalla critica che l’allenatore – oggi opinionista di Sky Sport – ha rivolto a Cristiano Ronaldo nel corso di Sky Calcio Club.“La verità è che Cristiano Ronaldo non dribbla un avversario da tre anni”, aveva affermato l’ex tecnico di ...

Juventus-Milan - Scoppia il caso Cristiano Ronaldo : il portoghese lascia lo stadio prima della fine del match : Il portoghese non gradisce la sostituzione con Dybala, andando dritto negli spogliatoi e lasciando l’Allianz Stadium prima della fine del match La Juventus deve fare i conti con il caso Cristiano Ronaldo, arrabbiatosi ferocemente dopo la sostituzione con Dybala decisa da Maurizio Sarri poco prima dell’ora di gioco. Fabio Ferrari/LaPresse Il portoghese non saluta l’allenatore bianconero e non si ferma in panchina per ...

Juventus - Scoppia il caso Cristiano Ronaldo : il portoghese va via prima della fine della partita : Si è appena conclusa la 12^ giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo Juventus e Milan che hanno dato vita ad una partita emozionante soprattutto nel secondo tempo. Decisivo Paulo Dybala, l’argentino sempre più decisivo per la squadra di Maurizio Sarri, sta diventando un calciatore indispensabile. Ma è scoppiato il colpo Cristiano Ronaldo. Il portoghese è in crisi, Cr7 è stato sostituito dopo appena 54 minuti, il ...

Milan - Scoppia il caso Kessiè! Il giocatore non convocato per la Juventus : ritardi in allenamento o poca brillantezza? : Frank Kessiè non è stato convocato per la partita fra Juventus e Milan: la società smentisce eventuali ritardi in allenamento, il centrocampista tenuto a riposo per uno stato di forma non esaltante Come se non bastassero i problemi legati alla crisi di gioco e di risultati, in casa Milan rischia di scoppiare il caso legato all’esclusione di Frank Kessiè. Il centrocampista ivoriano non figura fra i convocati del Milan per la sfida ...

Cagliari - Scoppia il caso Nandez? Dall’Argentina accuse sul contratto : i dettagli : Parlare di un nuovo caso è ancora prematuro, ma dall’Argentina piovono accuse nei confronti del Cagliari. Secondo quanto riportato da “TyC Sport”, in particolare dal giornalista Claudio Civiello, sarebbero spuntate irregolarità nel contratto che lega Nahitan Nandez al club sardo. Patti non rispettati e inaspettati malumori potrebbero deturpare l’ottimo inizio di stagione del centrocampista. L’ipotesi infatti è ...

Scoppia il caso Under 17 per la frase razzista di un giornalista argentino : L’ennesima frase razzista rivolta a giocatori di colore. Stavolta, a pronunciarla, è stato un giornalista americano, Gaston Recondo. Mentre commentava la partita della Nazionale italiana Under 17 contro le Isole Salomone ha detto: “Calciatori di razza negra che giocano in Italia, bisognerà adattarsi anche a questo”. Lo ha detto in diretta, durante una trasmissione su Tyc Sports. Mentre in video andavano le immagini del 5-0 ...

Battesimo ‘Italia viva’ a Roma. E con Pd Scoppia caso ‘stanze’ Camera : E' previsto per sabato mattina il Battesimo di Italia viva a Roma. Nella Capitale si terra' la kermesse del nuovo movimento, con la presentazione - viene riferito - di quegli amministratori che hanno lasciato il Pd. Ci saranno tutti i 'big' di Iv, compresa la capogruppo alla Camera Boschi ma non Matteo Renzi. E intanto proprio alla Camera e' in corso una trattativa serrata con il Pd. Sulle stanze. Perche' mentre la scissione ai tempi di Bersani ...

Lega - in Sicilia Scoppia il caso Gozza : promosso il consigliere che votò contro la chiusura del Cara di Mineo. Dove lavorava : Matteo Salvini lo voleva chiudere, e quando venne a Mineo, il 9 luglio scorso, parlò di ‘’bellissima giornata per la Legalità ed il territorio’’. Ma Vincenzo Gozza, un ex politico locale di Alleanza Nazionale che lo scorso 6 settembre è diventato responsabile cittadino della Lega a Caltagirone, la chiusura del Centro di accoglienza per richiedenti asilo non la vuole. Lui al Cara ci lavora: con la sua ditta cura la manutenzione dell’impresa ...

Napoli - Scoppia caso-Insigne dopo tribuna Genk : Dalla trasferta di Genk al Napoli resta un punticino in Champions League ma, soprattutto, il caso-Insigne, esploso con il capitano in tribuna in Belgio e che oggi e' al centro delle discussioni di tutti i tifosi azzurri. Un caso che rischia di destabilizzare non poco lo spogliatoio perche' riguarda il rapporto tra il club, l'allenatore e il capitano della squadra, rapporti che sembravano essersi avviati alla pacificazione dopo il chiarimento di ...

Insulti ai politici sui social. Scoppia il caso Fioramonti : Insulti a Daniela Santanché e a Renato Brunetta, al quale viene augurata una dose di manganellate. Ma anche considerazioni sulla polizia paragonata a "un corpo di guardia del potere". Il tutto sulla pagina social di Lorenzo Fioramonti, ministro dell'Istruzione. Parole che Fioramonti ha affidato ai suoi account, prima dell'impegno politico nel governo. E, tuttavia, c'è abbastanza materiale per portare le opposizioni a chiedere le ...

Nei 5Stelle Scoppia il caso Fioramonti : "Deve capire che ora è ministro..." : Lorenzo Fioramonti tace. Così, più passano le ore e più questo silenzio diventa assordante soprattutto dentro il mondo pentastellato, che già nei giorni scorsi ha mal digerito alcune proposte non concordate lanciate dal ministro dell’Istruzione e che ora chiede al collega di “limitarsi e non agire sempre di testa sua”. Basti pensare alla tassa sulle merendine e alla rimozione del crocifisso dalle ...

Larve e vermi nel cibo dei bimbi a scuola - Scoppia il caso mense scolastiche a Verona : Dopo le prime segnalazioni in tre scuole, un altro caso ha messo in alare genitori e amministrazione locale visto che il servizio mensa nei vari istituti interessati è svolto dalla stessa ditta. Nelle scorse ore i tecnici dell'azienda sanitaria locale si sono presentati nell'istituto per le verifiche del caso.Continua a leggere

La Lazio si riscatta e supera il Parma - tutto facile nel posticipo ma Scoppia il caso Immobile [FOTO] : Si è concluso l’ultimo match valido per la 4^ giornata del campionato di Serie A, in campo Lazio e Parma, tornano al successo i biancocelesti che riscattano il doppio ko tra campionato ed Europa League, ottima prestazione per la squadra di Simone Inzaghi che non ha quasi mai sofferto gli avversari. Vantaggio della Lazio grazie alla rete siglata da Immobile su assist di Luis Alberto, nella ripresa clamoroso episodio, lite tra ...