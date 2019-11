Schira | “Napoli | pronti i prolungamenti fino al 2024 per Maksimovic | Luperto e Milik”

Fonte : forzazzurri

(Di domenica 17 novembre 2019): Napoli, in dirittura d’arrivo ialpere Milik, azzurri vigili su Ibra, più Torreira che Kessie, ultime su Callejon e Mertens Nicolò, giornalista ed esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni aMagazine.Com”, suidei contratti die Milik’ e di altro. Queste le sue parole: SUI RINNOVI CONTRATTUALI DIE MILIK “Tanti i rinnovi che terranno banco in casa Napoli nelle prossime settimane. In dirittura d’arrivo ialpere Milik, mentre tira aria di fumata nera e addio sia per Callejon sia per Mertens, anche se entrambi vorrebbero rinnovare ma c’è distanza tra le parti.SU IBRA AL NAPOLI Su Ibra il Napoli è vigile, ha preso informazioni ma non ha affondato il colpo. Sarebbe una ...

MarekNapoli : RT @napolimagazine: MERCATO - Schira svela a “NM”: “Napoli, in dirittura d'arrivo i prolungamenti fino al 2024 per Maksimovic, Luperto e Mi… - Salvato95551627 : RT @napolimagazine: MERCATO - Schira svela a “NM”: “Napoli, in dirittura d'arrivo i prolungamenti fino al 2024 per Maksimovic, Luperto e Mi… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Schira svela a “NM”: “Napoli, in dirittura d'arrivo i prolungamenti fino al 2024 per Maksimovic, Luperto e Mi… -