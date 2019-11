Schianto contro un muro | la mamma è morta sul colpo | accanto c’era la figlia

Giuliano Finicelli aveva solo 20 anni. Lo Schianto tremendo contro una vettura : morto sul colpo : Siamo a San Sebastiano al Vesuvio, nella provincia di Napoli. È qui che un terribile incidente è costato la vita a un giovane centauro. Un ragazzo di 20 anni, Giuliano Finicelli, residente a Cercola, è morto a seguito del sinistro stradale, verificatosi in via della Libertà. La dinamica del sinistro non è stata del tutto chiarita al momento. Sembra che il ragazzo in questione stesse percorrendo via della Libertà alla guida del suo scooter, ...

VIDEO Valtteri Bottas - incidente nelle qualifiche del GP del Messico : Schianto contro il muro all’ultima curva : Valtteri Bottas è andato a sbattere contro il muro in occasione delle qualifiche del GP del Messico 2019, il finlandese stava percorrendo il suo giro veloce nel corso del Q3 ma ha commesso un grave errore all’ultima curva e si è reso protagonista di un brutto incidente al volante della sua Mercedes. Questo schianto ha fatto esporre le bandiere gialle ai commissari tanto che i piloti hanno dovuto alzare il piede nel finale dei rispetti ...

Erika muore dopo lo Schianto contro un muro. 3 figli restano senza mamma : Siamo a Cordignano, in provincia di Treviso, dove è morta questo pomeriggio Erika Peruch, mamma di 45 anni: la donna, stando ad una prima ricostruzione dei fatti, avrebbe avuto un malore mentre era alla guida della sua auto, prima di schiantarsi contro un muro in via Rovereto. Era infatti a bordo della sua Toyota Yaris intorno alle 15 di mercoledì 23 ottobre, quando, per cause in corso di accertamento, è fuoriuscita di strada impattandosi contro ...

Schianto su via Cassia : bus Atac contro albero - decine le persone rimaste ferite : Roma -Brutale scontro questa mattina sulla via Cassia, collocata al nord della Capitale. L’episodio, che ha visto un autobus di linea Atac schiantarsi contro il fusto di un albero, è stato registrato attorno alle ore 9 odierne. Ancora da accertare le dinamiche che hanno portato il bus numero 301 a colpire la grossa pianta, provocando decine di fertiti tra i passeggeri a bordo. Sul posto sono repentinamente sopraggiunte alcune squadre dei ...

Brindisi - ucciso nello Schianto da carabiniere ubriaco e contromano : l’addio degli amici a Derio : L'uomo di 59 anni vittima di uno spaventoso incidete stradale avvenuto nella notte tra venerdì e sabato sulla strada statale 613 Lecce-Brindisi. Un'auto contromano guidata da un carabiniere forestale di 34 anni ha centrato in pieno la vettura su cui DesiDerio Serio viaggiava con un amico. Il militare arrestato perché positivo all'alcol test.Continua a leggere

Schianto sulla Lecce-Brindisi : carabiniere ubriaco contromano provoca un morto e due feriti : Un uomo è morto e due sono rimasti feriti in un incidente stradale provocato da un carabiniere forestale che, alla guida ubriaco, ha imboccato contromano la statale 613 Lecce-Brindisi percorrendola per oltre 10 chilometri. Lo scontro è avvenuto alle 4.30 di sabato mattina. Il carabiniere, rimasto ferito, è risultato positivo al test alcolemico.Continua a leggere

Bolzano - violento Schianto contro un’auto : la moto distrutta - Andrea muore a 22 anni : Un giovane di ventidue anni di Bolzano, Andrea Donola, è morto in un incidente stradale nel weekend. All'altezza dello svincolo della Mebo il giovane, che viaggiava a bordo della sua motocicletta, si è schiantato contro un'automobile. Inutili i soccorsi: l'impatto è stato violento e Andrea è deceduto sul posto.Continua a leggere