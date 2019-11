Samba Verstappen in Brasile | Hamilton rovina la gara di Albon | ennesima tremendo harakiri

Verstappen a ritmo di Samba! Sua la pole position in Brasile : Leclerc limita i danni e si prepara alla rimonta : Max Verstappen conquista la pole position nel Gp del Brasile: il pilota Red Bull chiude davanti a Vettel ed Hamilton. Leclerc partirà 14°, ma è pronto a rimontare La Formula 1 fa tappa in Brasile per il penultimo appuntamento della stagione, da correre nella terra del Carnevale ma non solo, anche nel Paese che ha dato i natali ad Ayrton Senna, indimeticabile leggenda delle quattro ruote verdeoro che ha fatto la storia della ...