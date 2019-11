Ronaldo | non mi piace essere sostituito | ma non ero al top

Ronaldo : 'Non stavo bene e ho provato ad aiutare la Juve - nessuna polemica dopo il cambio' : Esattamente una settimana fa Maurizio Sarri, all'inizio del secondo tempo della gara tra la Juventus e il Milan, sostituiva Cristiano Ronaldo. Al termine della partita, il tecnico toscano aveva spiegato che CR7 aveva un fastidio al ginocchio e perciò aveva preferito toglierlo per non correre rischi. Al momento del cambio, però, Cristiano Ronaldo aveva imboccato immediatamente la via degli spogliatoi senza passare dalla panchina e questo suo ...

Cristiano Ronaldo fa pace con la Juve : "Non amo essere sostituito - ma non ero al 100%" : Cristiano Ronaldo chiude la polemica con la Juventus e Maurizio Sarri per le sostituzioni con Lokomotiv Mosca e Milan. “Nelle ultime tre settimane ho avuto un rendimento limitato. Non ci sono state polemiche però sapete che non mi piace essere sostituito. Ho tentato di aiutare la Juve giocando anche se ero infortunato ed essere sostituito non piace a nessuno. Ma capisco, perché non stavo bene, così come non ero al 100% ...

Prandelli : “Ronaldo? Sarri è stato rispettoso verso i suoi compagni. Non drammatizziamo” : Il Corriere dello Sport intervista Cesare Prandelli. L’argomento è soprattutto Cristiano Ronaldo. Sarri, dopo averlo sostituito due volte (cosa che CR7 non ha preso bene), ha motivato la scelta con i problemi fisici del campione. Che però, ieri, con il Portogallo, ha segnato una tripletta. Che succede? Prandelli parla di una semplice flessione fisiologica, del tutto normale. “Anche i campioni hanno il diritto di non essere sempre al ...

Cristiano Ronaldo fa tripletta con il Portogallo - il ct Santos punge Sarri : “io non avevo dubbi - qualcun altro invece…” : Cristiano Ronaldo firma una tripletta nel 6-0 del Portogallo sulla Lituania: il ct Santos scocca una frecciatina verso Sarri e la Juventus Tre gol per zittire critiche e voci su un presunto calo di forma: Cristiano Ronaldo mette la sua firma sul 6-0 del Portogallo sulla Lituania con 3 gol che avvicinano i lusitani alla qualificazione. Nel post gara c’è anche spazio per una frecciatina alla Juventus. A scoccarla è il ct Santos che ...

Cristiano Ronaldo lancia un segnale a Sarri : “non sto bene ma molto bene…” : “Vi dico una cosa per aprire le prime pagine dei giornali nazionali: il capitano sta bene. Il capitano non sta bene, sta molto bene”. Sono le importanti dichiarazioni dell’attaccante della Juventus e capitano del Portogallo Cristiano Ronaldo, attraverso un video mentre passeggia con i compagni di nazionale riportato dal giornale lusitano Maisfutebol. Il Portogallo si prepara per un doppio importante scontro per la ...

