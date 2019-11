Ronaldo fa pace con Sarri | ecco le dichiarazioni che spengono le polemiche

Cristiano Ronaldo fa pace con la Juve : "Non amo essere sostituito - ma non ero al 100%" : Cristiano Ronaldo chiude la polemica con la Juventus e Maurizio Sarri per le sostituzioni con Lokomotiv Mosca e Milan. “Nelle ultime tre settimane ho avuto un rendimento limitato. Non ci sono state polemiche però sapete che non mi piace essere sostituito. Ho tentato di aiutare la Juve giocando anche se ero infortunato ed essere sostituito non piace a nessuno. Ma capisco, perché non stavo bene, così come non ero al 100% ...