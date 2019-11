Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 17 novembre 2019) Anche dai populisti ha appreso una lezione: “Quando parlo alle persone sui social network, metto da parte il linguaggio freddo delle pubblicazioni accademiche e mi sforzo di coinvolgerle. I demagoghi sono dei maestri in questo. Certo, per loro è più semplice, poiché non hanno l’obbligo della verità. Però, se gli scienziati non imparano a fare presa sulle persone, nessuno ascolterà più le cose che hanno da dire”. La missione del professor, apostolo dell’illuminismo in un paese ancora “attratto dalle superstizioni”, è cominciata quando è diventato padre, all’età di quarantotto anni: “La nascita di mia figlia mi ha fatto capire che molti bambini come lei rischiavano la vita a causa della disinformazione che c’è insui vaccini. È ...

HuffPostItalia : Roberto Burioni: 'L'Italia è messa male, oscilla sempre tra scienza e superstizione' - Mario_Dur : RT @HuffPostItalia: Roberto Burioni: 'L'Italia è messa male, oscilla sempre tra scienza e superstizione' - Dario56893326 : RT @HuffPostItalia: Roberto Burioni: 'L'Italia è messa male, oscilla sempre tra scienza e superstizione' -