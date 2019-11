RISULTATI SERIE C | CLASSIFICHE Il big match del Ceravolo | diretta gol live score

RISULTATI SERIE D - Classifiche/ Live score dei gironi A - B - C - D - E - F - G - H e I : Risultati Serie D e Classifiche: il Live score delle partite, in programma oggi domenica 17 novembre 2019, valide per i gironi A, B, C, D, E, F, G, H, e I.

RISULTATI SERIE C - 15^ giornata : colpacci di Pergolettese e FeralpiSalò - le classifiche aggiornate : Risultati Serie C – Si ferma la Serie A, si ferma la Serie B, ma non si ferma la Serie C. La terza Serie scende in campo come sempre tra sabato sera e domenica pomeriggio. Tutti e tre i gironi come sempre protagonisti, con la triste pagina legata a Rieti-Reggina. La capolista del raggruppamento meridionale affronterà la trasferta giocando contro la Berretti laziale per via dello sciopero della prima squadra legato ai mancati ...

Pallanuoto - Serie A1 2019-2020 : RISULTATI e classifica della settima giornata. Cade l’Ortigia : settima giornata per il campionato di Serie A1 di Pallanuoto maschile. Rivoluzione in vetta alla classifica: dopo sei successi di fila si interrompe la favola dell’Ortigia che Cade a Trieste e viene raggiunta in seconda piazza dall’AN Brescia. Davanti in solitaria ovviamente la Pro Recco. Andiamo a rivivere questo turno con i risultati e la graduatoria aggiornata. 7^ giornata – sabato 16 novembre CC Napoli-Sport Management 7-15 Pro ...

RISULTATI SERIE C - CLASSIFICA/ Diretta gol : Pergolettese in crisi - live score : RISULTATI SERIE C e CLASSIFICA: Diretta gol live score delle partite, anticipi della 15giornata per i gironi A, B e C, previsti oggi, 16 novembre 2019.

RISULTATI SERIE C - 14^ giornata : vincono FeralpiSalò e Potenza - le classifiche aggiornate [FOTO] : Risultati Serie C – Si scende in campo per la quattordicesima giornata di Serie C. Un turno che si preannuncia scoppiettante. Tre gli anticipi del sabato, uno per girone. Nel gruppo A solo un pareggio per il Monza contro la Carrarese. Stesso discorso nel girone B tra Cesena e Reggiana, nel girone C la Vibonese strapazza il Rieti. Domenica il resto del programma dei tre gironi. Il Renate vince a Lecco, prosegue la marcia della ...

Hockey prato femminile - Serie A1 2019-2020 : RISULTATI e classifica della settima giornata. Si ferma l’Amsicora : Ultimo turno prima della pausa invernale per il campionato femminile di Hockey su prato di Serie A1. È andata in scena oggi la settima giornata che ha visto il primo stop per l’Amsicora (2-2 con la Lorenzoni), raggiunta in vetta dal San Saba. Andiamo a rivivere gli incontri odierni con i risultati e la classifica aggiornata. settima giornata di campionato CUS Pisa-Pol. Ferrini 1-2 (Taglioli – PIS; Sirigu,Paloma – FER) HF San ...

Pallavolo – Serie A1 Femminile : Cuneo sconfitto in casa dal Bisonte - UYBA sempre più su : i RISULTATI della settima giornata : Il Bisonte batte Cuneo e sale al secondo posto, sale la UYBA mentre Savino Del Bene e Zanetti festeggiano al tie-break Dopo il triplo anticipo del sabato, che ha ribadito il ruolo di ‘lepre’ dell’Imoco Volley Conegliano, imbattuta e in fuga nella classifica del Campionato di Serie A1 Femminile, le gare domenicali della 7^ giornata promuovono innanzitutto Il Bisonte Firenze, la cui quinta vittoria stagionale, ai danni ...

RISULTATI SERIE B - 12^ giornata : il Frosinone regola il Chievo e si rilancia - la classifica aggiornata [FOTO] : Risultati Serie B – La Serie B scende in campo per il dodicesimo turno di campionato. Si inizia venerdì con Crotone-Ascoli, ottimo successo per il club calabrese, finisce 3-1. Tante sorprese nelle gare del sabato. La capolista Benevento viene bloccata sul pari a Castellammare, mentre il Perugia cade in casa per mano del Cittadella. Pari anche tra Entella e Pordenone, vincono di misura Pisa e Venezia. Tre i posticipi domenicali. La ...

RISULTATI SERIE A Basket – Virtus Bologna sull’8volante - Brindisi espugna Trieste : ok Cremona e : Nell’ottava giornata del campionato di Serie A di Basket, la Virtus Bologna resta in vetta superando Treviso, alle sue spalle resiste Brindisi Nell’ottava giornata del campionato di Serie A di Basket, la Virtus Bologna ottiene la vittoria numero 8, mantenendo immacolato il proprio ruolino di marcia. Gli uomini di Djordjevic non lasciano scampo a Treviso, imponendosi con il risultato di 84-79 al termine di una partita davvero ...

RISULTATI SERIE A - 12^ giornata : il Parma batte la Roma - la classifica aggiornata : Risultati Serie A – SI torna in campo per la 12^ giornata del campionato di Serie A, un turno in grado di regalare importanti indicazioni per il proseguo della stagione. Il turno si è aperto con la sfida per la salvezza tra Sassuolo e Bologna, partita anche sentitissima tra le due tifoSerie, finisce 3-1 grazie ad un super Caputo, tre punto d’oro per la squadra di De Zerbi. Sfide molto interessanti nella giornata di sabato, nel ...