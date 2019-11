Risposta ufficiale sui problemi WeTransfer nella selezione del destinatario

Enorme confusione su EMUI 10 per Huawei Mate 20 Pro : Risposta ufficiale su beta e rilascio finale : Tocca tornare nuovamente su un argomento molto caldo oggi 14 ottobre, in riferimento agli utenti che nell'ultimo anno si sono portati a casa un Huawei Mate 20 Pro. Da alcune ore a questa parte circola una voce errata in merito alla distribuzione dell'aggiornamento con EMUI 10 nella sua versione definitiva, come vi ho anticipato tra le altre cose nella giornata di ieri. Equivoco evidente, con la news non veritiera che ha preso piede dapprima in ...

Recuperiamo foto eliminate da smartphone Huawei : Risposta ufficiale della divisione italiana : Sono diversi gli utenti in possesso di uno smartphone Huawei che ogni giorno cancellano per errore foto ed altri dati presenti all'interno della memoria di uno smartphone. In passato, sulle nostre pagine, abbiamo già parlato di guide apposite per utenti iPhone ed Android nel tentativo di recuperare le immagini cancellate. Alcuni aggiornamenti software, dedicati anche a smartphone non di primissima fascia, hanno consentito al pubblico di ...