Resa nota la vera misura del protone | 0 | 831 femtometri | inferiore a quanto ritenuto finora

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 17 novembre 2019) Uno degli elementi fondamentali dell'atomo non è realmente come viene conosciuto. Il laboratorio nazionale americano Thomas Jefferson ha infatti rivelato alcune importanti novità in merito al, una delle particelle che ruotano intorno al nucleo dell'atomo. Ciò che ha scoperto il Jefferson Lab, gestito dal Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti, ha ribaltato ciò che si sapeva in merito alle reali dimensioni del: sembrerebbe infatti che la particella dotata di carica positiva della materia si sarebbe ristretta, dato che le reali misure del suo raggio appaiono decisamente inferiori rispetto a quelle intuite in precedenza. Ilè più piccolo di ciò che sembra Secondopubblicato dalla rivista scientifica Nature, ilha un raggio che0,831e non 0,88 fm come si pensava. Il femtometro è un'unità diutilizzata per le particelle ...

Agenzia_Ansa : Violati gli account dei vertici aziendali della #Rai. Nei giorni scorsi resa nota l'intrusione informatica nell'acc… - MatttBBB : RT @Agenzia_Ansa: Violati gli account dei vertici aziendali della #Rai. Nei giorni scorsi resa nota l'intrusione informatica nell'account b… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Violati gli account dei vertici aziendali della #Rai. Nei giorni scorsi resa nota l'intrusione informatica nell'account b… -