Rapper Cry Lipso trovato morto Una settimana fa aveva postato il brano Stasera

Muore a 21 anni il Rapper Cry Lipso. Pochi giorni fa era uscito il video del brano “Stasera muoio” : E’ stato trovato morto ieri in un appartamento a Pistoia Cry Lipso, 21 anni, rapper fiorentino emo-punk noto nella scena underground della città. Le circostanze dell’improvviso decesso sono ancora in fase di accertamento. A dare l’allarme sono stati gli amici che lo avevano ospitato. Inutili i tentativi di rianimarlo praticati dai sanitari del 118. Il pm ha disposto l’autopsia per chiarire le cause del decesso che si sospetta possa essere ...