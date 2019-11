Rai | dopo quello del conduttore di Report | violati gli account dei vertici aziendali

Barbara Lezzi spernacchiata pure da Aldo Grasso : "Cozze amare. Sai cosa faRai dopo la chiusura dell'Ilva?" : "Cozze amare". Barbara Lezzi finisce di nuovo nel mirino di Aldo Grasso, che nella sua rubrica domenicale Padiglione Italia sul Corriere della Sera non può fare a meno di sottolinearne le figure barbine. La sua frase sulla "coltivazione delle cozze" come exit strategy per superare la possibile chius

Ciclismo - Rohan Dennis rischia di perdere un milione di euro dopo l’addio alla BahRain : La situazione di Rohan Dennis è al limite del paradossale. Il corridore australiano è il Campione del Mondo in carica della prova a cronometro ma ad oggi non ha ancora una squadra per poter correre nella stagione 2020. Dennis ha interrotto bruscamente il suo rapporto con il Team Bahrain Merida con un clamoroso e teatrale ritiro al Tour de France, in aperta rotta con la sua squadra, ricomparendo sulle scene solo per correre e vincere il Mondiale ...

I libRai di Venezia dopo l’acqua alta : “Per Natale comprate nei negozi della città” : dopo l'acqua alta degli ultimi giorni, i librai di Venezia contano i danni a depositi, librerie, cantine. Migliaia di libri andati persi, tra cui importanti collezioni di fine '800. Motivo per cui, accanto alle raccolte fondi, in rete si moltiplicano gli appelli: "L'emergenza non è finita, a Natale ricordiamoci di fare acquisti nei negozi Veneziani".Continua a leggere

Tragedia ad Ortona - colto da malore sul lavoro - opeRaio 44enne muore dopo primi soccorsi : Chieti - La Tragedia è avvenuta nella notte, un operaio Massimo Gollino, 44enne di Ortona , si è sentito male mentre era al lavoro in una fabbrica della Val di Sangro, il giovane uomo anche se subito soccorso non ce l'ha fatto a sopravvivere ma è deceduto poche ore dopo il ricovero nell'ospedale di Pescara. I colleghi subito accortisi del malore dell'uomo si sono subito attivati per prestare i primi soccorsi mentre ...

Nardò - opeRai a lavoro dopo la violenta mareggiata : Fonte foto: Comune di NardòNardò, operai a lavoro dopo la violenta mareggiata 1Sezione: Cronache Tag: maltempo mareggiata danni Emanuela Carucci Dall'alba di questa mattina i lavori di ripristino sul lungomare del Comune salentino dopo i danni del maltempo Luoghi: ...

Cast e personaggi di Enrico Piaggio Un Sogno Italiano riportano Alessio Boni su Rai1 nell’Italia sognante del dopoguerra : Cast e personaggi di Enrico Piaggio Un Sogno Italiano riportano Alessio Boni su Rai1 dopo il successo, proprio al martedì sera, de La Strada di Casa 2. L'attore è chiamato ad appendere al chiodo i panni del combattivo Fausto per vestire quelli di un sognatore, l'imprenditore Italiano che ha inventato e portato al successo la Vespa nell'Italia del dopoguerra in piena crisi economica. Il suo mezzo di trasporto doveva riportare gli italiani al ...

Sonic - il nuovo tRailer del film rimaneggiato dopo le critiche : https://www.youtube.com/watch?v=uqEbjPKJc6k Tanto tuonò il web che la casa cinematografica corse ai ripari: così si può riassumere la travagliata vicenda del film tratto dal videogioco Sonic. Il personaggio della famosa saga videoludica della Sega, già adattato in passato in diverse serie animate, è al centro di una nuova versione cinematografica che la Paramount ha lanciato la scorsa primavera. Ma le prime immagini circolate in rete e ...

Vauro scrive a ‘Brasile’ - dopo lo scontro a Dritto e Rovescio : “Incontriamoci - potRai spaccarmi la faccia o potremo parlare” : “Ti ho guardato negli occhi e oltre l’odio ho visto solitudine, rancore, disperazione e fragilità, sì proprio fragilità. Sei lo spauracchio dei mostri veri, quelli che ti usano. Allora ti dico vediamoci”. Il vignettista Vauro Senesi cerca il confronto con Brasile dopo lo scontro andato in onda su Rete4 nel corso della trasmissione Diritto e Rovescio, andata in onda giovedì 7 novembre. Lo fa con una lettera aperta su Facebook: ...

Maria Concetta Mattei - la giornalista Rai rivela : “Un sultano - dopo avermi vista al tg - voleva che entrassi nel suo harem” : Maria Concetta Mattei, una delle giornaliste Rai più popolari, è stata ospite di Vieni da Me e a Caterina Balivo ha raccontato alcuni retroscena dei suoi 40 anni di carriera. Come quella volta che fu adocchiata mentre conduceva il tg da un sultano arabo che espresse il desiderio di averla nel suo harem dopo essere rimasto affascinato dai suoi occhi azzurri. Lei non solo rifiutò la sua proposta, preferendo portare avanti la sua vita di ...

Viva RaiPlay - dopo lo show su Rai 1 tutti in streaming - ecco come rivederlo : Viva RaiPlay lo show di Fiorello su Rai 1 da rivedere in streaming su RaiPlay Fiorello è stato richiamato in Rai con un solo obiettivo: far partire la piattaforma (e app) RaiPlay e far capire agli italiani che hanno poca confidenza con la rete, cosa ci si può fare. O meglio cosa ci si può trovare su RaiPlay. Amante delle sfide, dopo il bar, l’edicola, gli show di prima serata e la radio, Fiorello decide di spostarsi sul web ma non senza un ...

Viva Raiplay - Fiorello/ Anticipazioni 5 novembre e ospiti : dopo Amadeus - arriva Morgan? : Viva Raiplay, diretta, cast e Anticipazioni seconda puntata 5 novembre, Raiuno: dopo Amadeus, l'ospite di Fiorello sarà Morgan?

Viva RaiPlay : Fiorello come Manzi - ma 60 anni dopo : Il giorno tanto atteso è arrivato: Fiorello torna in Rai con uno show tutto suo. E lo fa in grande stile: 'Viva Rai Play' promette di essere uno show nuovo, diverso dagli altri show a cui siamo abituati. La grande novità, infatti, sarà il modo in cui sarà visibile: la prima settimana (che va da lunedì 4 a venerdì 8 novembre) lo show verrà presentato in tv, su Rai 1 dalle ore 20:30. Ma il programma vero e proprio inizierà ufficialmente da ...

“Maurizio Costanzo chiederà scusa pubblicamente” : l’annuncio del consigliere Rai Laganà dopo la sua “risposta maleducata” a un ascoltatore : “Maurizio Costanzo mi ha garantito che martedì prossimo, durante la trasmissione, produrrà pubbliche scuse rivolte alle ascoltatrici e ascoltatori, nonché ai tecnici Rai ai quali consegnerà massima fiducia e stima per il grande lavoro che stanno svolgendo”. Ad annunciarlo in un post su Facebook è il consigliere Rai Riccardò Laganà che ha fatto sapere che il giornalista si scuserà pubblicamente per aver “risposto in maniera ...

Gaza - Raid Israele dopo razzi su civili : 00.48 raid israeliani su Gaza dopo il lancio di 10 razzi dalla Striscia contro civili israeliani poche ore prima. Media riferiscono che aerei da combattimento hanno cominciato a colpire obiettivi terrorisici. Lo riferisce l'esercito israeliano su Twitter. Otto dei 10 razzi sono stati intercettati da iron dome, ha reso noto sempre l'esercito. ma uno dei lanci ha centrato una casa di Sderot, senza provocare vittime.