Raffaella Carrà | Freccero su Rai2 mi ha piazzato due filmoni contro | Fazio

Raffaella Carrà critica Lorella Cuccarini : 'A La Vita in Diretta solo cronaca nera' : A 'miss tuca tuca' non piacciono i programmi lacrimevoli e lo stile dei conduttori de La Vita in Diretta , Lorella Cuccarini e Alberto Matano. Raffaella Carrà , altrimenti detta 'Nostra signora della tv', chiamata ad esprimersi su volti e programmi televisivi, ha detto la sua in un'intervista rilasciata a Il Giornale. A 76 anni, tornata con la sua solita verve protagonista su Rai Tre per la seconda edizione consecutiva del format 'A raccontare ...

Raffaella Carrà : “Mi piacerebbe intervistare Ultimo - passeggiare con lui per Tor Bella Monaca. La tv oggi? Tutte storie di morte - a cominciare dal mattino in poi…” : “Sono in un momento sereno della mia vita lavorativa. Gestisco le interviste per A raccontare comincia tu“: parole di Raffaella Carrà che si è raccontata in una lunga intervista a Il Giornale. E non ha passato in rassegna solo i momenti favolosi della sua carriera, ma anche quelli meno fortunati, come il talent Forte Forte Forte: “Avevo il sogno di scovare una nuova promessa ma è stato un periodo poco fortunato dell’ ...