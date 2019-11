Qualità della vita | Trento la città dove si vive meglio | Agrigento fanalino di coda

Qualità della vita - Trento è la provincia in cui si vive meglio. Male il Sud : Agrigento maglia nera : Trento è la provincia italiana in cui si vive meglio. Lo conferma l'annuale classifica elaborata da ItaliaOggi e Università La Sapienza di Roma, in collaborazione con Cattolica Assicurazioni. Sul podio anche Pordenone e Sondrio. Nella top ten trionfa il Nord Est, Male il Sud: fanalini di coda sono Napoli, Crotone e Agrigento.Continua a leggere

È Trento la città dove si vive meglio in Italia. La classifica della Qualità della vita : Nulla di nuovo ma un’ulteriore conferma: nel Nord Italia si vive meglio che al centro e al Sud. Un gap che si conferma praticamente in tutti diversi ambiti presi in esame nella classifica annuale di ItaliaOggi e Università La Sapienza di Roma, in collaborazione con Cattolica Assicurazioni, giunta alla sua ventunesima edizione che quest’anno vede al primo posto, per qualità della vita, Trento e all’ultimo ...

Inter - 2-2 contro il Parma e sorpasso mancato : Conte incapace di cambiare in corsa - la poca Qualità della panchina non aiuta : L’Inter si ferma 2-2 contro il Parma e fallisce il sorpasso sulla Juventus: le scorie della Champions si fanno sentire, Conte non dà la scossa a partita in corso e la rosa corta non regala qualità dalla panchina Dopo il pareggio della Juventus sul campo del Lecce, l’Inter aveva un’occasione ghiotta per effettuare il sorpasso in classifica e prendersi la vetta solitaria della Serie A. Di mezzo si è messo il Parma, in una ...

Michele Santoro : "La trap mette in discussione il culto della Qualità autoriale e porta noi “vecchi” sulle soglie di un mondo sconosciuto” : l dolore perde sempre e quando finisce – ci ha detto qualche giorno fa lo scrittore Sandro Veronesi in occasione dell’uscita del suo nuovo libro – è un sollievo tale che sfiora la felicità. In ogni caso, vivere l’uno e l’altra “è da eroi”. Non sappiamo se Jama Don, Yolo, Chfnik e Christian King siano felici, ma sono sicuramente degli eroi. Hanno un passato turbolento, un presente ...

Non è il numero dei parlamentari a determinare la Qualità della democrazia : Devo confessare che del taglio dei parlamentari mi disturbava parecchio il piglio antipolitico con cui era nata e l’idea originaria: che andasse ridotto il numero dei “parassiti” e risparmiato sui costi della politica. La politica costa e deve costare per consentire un esercizio democratico. Poiché ci siamo arrivati (e penso che politicamente non se ne potesse prescindere), spero ora che nel dibattito politico la ...

Giornata del malato reumatico - l’Aifi : “Impegno per migliorare la Qualità della vita” : Artrite reumatoide, artrosi e osteoporosi sono tra le più comuni. Poi ci sono lupus eritematoso, sclerodermia, sindrome di Sjogren o altre forme di patologie autoimmuni sistemiche, più rare. Sono le malattie reumatiche, patologie caratterizzate da processi infiammatori a carico di diverse strutture come articolazioni, legamenti, tendini, ossa o muscoli e che in alcuni casi possono coinvolgere anche altri organi. All’inizio i campanelli ...

Basket - Eurolega 2019-2020 : Olimpia Milano - è l’anno della verità. Ettore Messina il demiurgo per il salto di Qualità in Europa : Per l’Olimpia Milano questa può essere la stagione della svolta non solo a livello italiano, dove peraltro ha vinto tre degli ultimi sei campionati, due Coppe Italia nel 2016 e tre Supercoppe consecutive dal 2016 al 2018, ma soprattutto a livello europeo. La prestazione contro Brescia nella seconda giornata di Serie A, partita persa dall’A|X Armani Exchange soprattutto in virtù di un disastroso 2 su 21 dall’arco dei tre punti, non è un bel ...

Basket - Eurolega 2019-2020 : Olimpia Milano - è l’anno della verità. Ettore Messina il demiurgo per il salto di Qualità in Europa : Per l’Olimpia Milano questa può essere la stagione della svolta non solo a livello italiano, dove peraltro ha vinto tre degli ultimi sei campionati, due Coppe Italia nel 2016 e tre Supercoppe consecutive dal 2016 al 2018, ma soprattutto a livello europeo. La prestazione contro Brescia nella seconda giornata di Serie A, partita persa dall’A|X Armani Exchange soprattutto in virtù di un disastroso 2 su 21 dall’arco dei tre punti, non è un bel ...

Gli “artigiani della Qualità” sono già pronti : in tv il primo spot sul Natale arriva a settembre : Le feste arrivano in anticipo di tre mesi in tv. Non abbiamo fatto in tempo a salutare l’estate, che ecco le prime pubblicità sul Natale. Sì, avete capito bene: ieri, 24 settembre, Canale 5 ha trasmesso la prima pubblicità a tema natalizio, con l’abete addobbato a festa e le lucette scintillati a fare da contorno e la musichetta di Santa Claus in sottofondo. No, non è stato un errore: il messaggio pubblicitario di una nota marca di ...

Amore della vita - ecco qual è la Qualità più importante per trovarlo : Ricordate le nove stagioni della sitcom statunitense How I Met Your Mother? Ted, il protagonista, era il prototipo di una persona «innamorata dell'Amore» alla ricerca dell’anima gemella. Trascorre l'intera serie nel disperato tentativo di trovare una donna che diventi la madre dei suoi figli al punto da rendersi francamente irritante. Nonostante la sua ossessione va però ammessa un’indubbia capacità ...

F1 - GP Singapore 2019 : il nuovo ‘look’ della Ferrari funziona. Fondo e muso rinnovati per il salto di Qualità : Non c’è trucco e non c’è inganno. No, non si vuol parlare di prestigiatori o di maghi ma quanto hanno saputo fare in casa Ferrari, dopo quello che è emerso dalle qualifiche del GP di Singapore (quindicesima prova del Mondiale 2019 di F1), non è così lontano dalla magia. Sì perché questo round doveva essere quello da circoletto rosso per il Cavallino Rampante: pista ad alto carico aerodinamico e difficoltà in curva. A Budapest ...